Miguel y María se han visto por primera vez las caras en el programa tras un largo conflicto

La historia entre Miguel y María -cuyo nombre real es Ángela- ha tensionado el plató de 'El diario de Jorge'. El primero se sentaba en el programa reconociendo que María es una de sus fieles amigas. La conoce desde pequeño y con ella ha vivido infinidad de momentos, pero ahora se encuentra más disgustado que nunca con ella después de un tenso conflicto que no han podido resolver.

El cruce de reproches entre Miguel y María

Todo transcurría con total normalidad en su relación de amistad hasta que una tercera persona lo transformó todo. Una amiga de ambos cortó sus vínculos con María, lo que hizo que Miguel estuviese en una posición intermedia de la que no ha resultado favorecido. Es más, ha terminado estallando también contra la que era su fiel amiga.

"Me hizo brujeria máxima, rompió el plato con mi nombre", le comenta a Jorge Javier Vázquez en el programa de Telecinco. A ello se suma que al día siguiente se le cayó su pulsera contra "el mal de ojo", lo que le llenó de preocupación. Finalmente, han podido verse las caras tras varios meses sin hablar. "Me decepcionaste en el momento que me escribiste y que yo te había traicionado y que estás muy dececpioando conmigo... rompiste un plato con mi nombre, eso es brujeria", le reprocha Miguel.

El joven reconoce sentirse desilusionado con su amiga porque le sigue "queriendo". María no ha dudado en callarse en su tenso conflicto. ¿Llo que me hiciste te parece normal?", le cuestiona. A la otra le pareció de muy mal amigo que no se acercase a ella en mitad de su trifulca con la otra amiga. "Siempre voy a dar la cara por ti", le confiesa María en mitad de la pelea.