17 OCT 2025 - 15:04h.

La postulante a conquistadora de Marc Kitus desaparece 24 horas antes de visitar el plató de ‘El loco amor’

Ángela sale corriendo ante las dudas de Marc Kitus sobre su sinceridad: “Estoy muy mal”

¿Dónde está Sara? ¿Por qué tiene el teléfono apagado? ¿Por qué no ha querido venir a conquistar a Marc Kitus? Eran muchas las preguntas que han surgido en el set de ‘El loco amor’ y en la cabeza del soltero inconquistable a quién no le ha gustado nada el comportamiento de la joven que conoció en redes sociales y que había aceptado venir a conocerle.

Cuando Sebastián Gallego ha pedido a dirección que fuera Ángela la persona que saliera del set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, para conocer a la nueva postulante a conquistadora de Marc Kitus, todo el mundo ha pensado que, por fin, Sara había venido a conquistar a Marc Kitus.

Sin embargo, Sara no era la joven que venía dispuesta a robarle el corazón al soltero inconquistable. Se trataba de María, una joven de Madrid que trabaja en un centro de mayores y que tiene claro que su única posible rival en ‘El loco amor’ es Marta. Ángela ha respirado tranquila al conocerla y más cuando ha visto a Marc charlar con ella.

Pero… ¿Dónde está Sara? Nadie entendía que la joven a la que pidió Marc Kitus y que encantó a todo el mundo con su vídeo de presentación, no hubiera venido al programa. Sebastián Gallego ha explicado que Sara mandó su vídeo de presentación, aceptó venir al programa y que incluso, hab�ía firmado el contrato, pero… “Desde hace 24 horas, Sara tiene el teléfono apagado y no responde a nuestras llamadas”.

Marc Kitus tiene muchas ganas de conocerla y le ha dado la razón a los conquistadores de Marc de que era mejor que viniera para salir de dudas, pero el soltero inconquistable ha dejado clara una cosa: “Cuando algo me enfada…” Dale al PLAY y descubre los motivos de Marc Kitus.

Así nos habló Marc Kitus de Sara la primera vez

El soltero inconquistable mostró abiertamente la conversación que había mantenido con una chica llamada Sara por redes sociales y a la que le había pedido que entrara a conquistarle.

