Ángela ha comenzado el programa 21 de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, fuera del set y muy enfadada. La conquistadora de Marc Kitus tenía algo muy importante que decir y que podía cambiar la conquista del soltero inconquistable.

Al saber que Ángela estaba muy enfadada con una de sus rivales, Sebastián Gallego le ha dado tiempo para que se explicara y nos trasladara la información que tenía. Marc Kitus se ha puesto muy nervioso y le ha pedido que fuera al grano porque se temía lo peor. Ángela le ha contado que tras la grabación del último programa, escuchó a Esther asegurar que a ella le daba igual quién fuera el inconquistable y que ella estaba en el programa únicamente por dinero.

En el plató se han quedado perplejos y eso que todavía no había escuchado lo que Ángela asegura que Esther le dijo a la madre de Marc Kitus antes de que se marchara…

Esther ha pedido la palabra para confirmar parte de la información que Ángela estaba dando y asegurar que lo estaba maquillando un poquito para hacerle daño: “Lo está maquillando. Te he visto dos veces como voy a tener interés”.

La conquistadora de Marc Kitus no ha negado nada y ha asegurado que era un tema que él ya había tratado con el inconquistable en la cita de secretos que habían tenido. Una cita en la que además de poder ver cómo hablaban del interés de Esther hacía el inconquistable, podrás ver cómo ella le cuenta lo mal que lo pasó con su ex y cómo se ha sentido identificada con sus lágrimas.

La cita ha sido estupenda y los dos han salido muy contentos, pero en el plató nadie parecía entender que Marc Kitus no hubiera reaccionado al saber que Esther no sabía si le dejaría de conquistar si su expareja la llamara de nuevo. Ella estaba tranquila y ha sido muy clara: “Personalidad de 10, creo que merece la pena conocerte, pero creo que ya estoy haciendo bastante estando aquí”.

Ángela, sobre Esther: "Dijo 'Me la suda tener una cita con Marc, me quiero ir ya a mi casa"

Esther no ha negado en ningún momento que todavía no tiene sentimientos hacía el inconquistable y que en el anterior programa estaba muy cansada, ante los argumentos de Ángela quién aseguraba que la escuchó decir “Me la suda tener una cita con Marc, me quiero ir ya a mi casa”.

El soltero inconquistable estaba echo un lío porque Esther le gusta muchísimo, pero ha escuchado a Oriana Marzoli y ha tenido claro que tenía que pensar en él y aprender de todo lo vivido con su anterior pareja: “No me puedo permitir volverlo a pasar mal”. Esther no lo ha entendido: “Si me quieres echar, te pierdes la oportunidad de que yo pueda llegar a sentir algo por ti”, pero lo ha aceptado.

Oriana Marzoli, al conocer a Sara: “Es guapísima”

Antes de que Marc Kitus se atreviera a expulsar a Esther, Oriana Marzoli le ha recordado que Sara, la joven de Instagram, que pidió hace un par de programas parecía dispuesta a aceptar su invitación y nos la ha presentado en un divertido vídeo.