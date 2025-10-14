telecinco.es 14 OCT 2025 - 14:19h.

El soltero inconquistable saca su lado más picante en las respuestas del test

Marc Kitus deja a Marta sin beso en su segunda cita sensual: “No quiero más cobras”

Compartir







Marc Kitus está encantado con sus conquistadoras y deseando que, tras la marcha de Esther, Sara venga a conquistarle a ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity. El soltero inconquistable quiere conocer al máximo a sus conquistadoras y, además, de entregarles una banda Miss a cada una, se ha sometido a un divertido test de compatibilidad con Ángela.

A Marc Kitus le ha dado envidia el momento Míster de Fátima y ha pedido coronar a sus conquistadoras con las bandas de Miss Simpatía y Miss Personalidad. Ha tenido claro que su Miss Personalidad es Marta, algo que a Ángela no le ha hecho ninguna gracia. El soltero inconquistable también tenía la banda de Miss Mal Genio y ha elegido a una de las presentes en plató para colocársela. Dale al PLAY y descubre quién ha sido la elegida.

Sebastián Gallego ha pedido unas pizarras al equipo de producción para que Marc y Ángela se sometieran a un divertido test de compatibilidad. Una idea que le ha encantado al soltero inconquistable que poco a poco se ha ido viniendo arriba. ¿Con o sin calcetines? ¿Arriba o abajo? ¿Con o sin complementos? Descubre en el vídeo en qué ámbito son más compatibles conquistadora e inconquistable.

Conoce a Sara, la conquistadora a la que está esperando Marc Kitus

Toni, el exconquistador de Fátima, sacó a la luz un audio sobre Marc Kitus que hizo al inconquistable confesar que había pedido a una joven que conoció en redes sociales que viniera al plató a conquistarle.

Fátima tiene también a un Míster Mal Genio entre sus conquistadores

En el programa anterior, Marc Kitus disfrutó mucho de la elección de Místeres en el bando de conquistadores de Fátima y sobre todo, al descubrir quién era su Míster Mal Genio.