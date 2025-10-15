telecinco.es 15 OCT 2025 - 14:00h.

Bea sorprende a Marc Kitus con su inesperada llegada a ‘El loco amor’, él esperaba a Sara

Marc Kitus pone a prueba su compatibilidad con Ángela en 'El loco amor': “¿Arriba o abajo?”

Compartir







Sebastián Gallego ha comenzado el programa 23 de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, soltando una bomba que ha dejado a Marc Kitus, temblando.

El soltero inconquistable estaba deseando comprobar si Sara, la joven a la que conoció por redes sociales, había venido a conquistarle, cuando el presentador le ha comunicado que comenzaba su recta final como inconquistable en ‘El loco amor’. Marc Kitus se ha puesto muy nervioso y sus chicas no sabían ni qué decir.

El soltero inconquistable ha sentido ganas de pisar el acelerador, conocer mejor a sus chicas y tener sus primeras citas íntimas: “Llevo ya mucho tiempo sin…”. Pero antes de elegir citas, Sebastián Gallego ha pedido a su nueva conquistadora que entrara en el plató.

Para sorpresa de todos, la joven que ha entrado en el set de ‘El loco amor’ no era Sara, la joven rubia que conocimos en el anterior programa.

Era Beatriz, una joven de Madrid, que está en tercero de carrera y que tiene muy claro a qué ha venido al programa y qué busca en el amor. Descubre en el vídeo cómo ha reaccionado Marc Kitus al verla y qué piensa ella de Marta y Ángela, sus rivales en la conquista del soltero inconquistable.