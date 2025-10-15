Logo de telecincotelecinco
Marc Kitus (El loco amor)

Arranca la recta final de Marc Kitus en ‘El loco amor’ con la llegada de una nueva conquistadora

Marc Kitus comienza la recta final en 'El loco amor' con tres conquistadorasMediaset Infinity
telecinco.es
Sebastián Gallego ha comenzado el programa 23 de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, soltando una bomba que ha dejado a Marc Kitus, temblando.

El soltero inconquistable estaba deseando comprobar si Sara, la joven a la que conoció por redes sociales, había venido a conquistarle, cuando el presentador le ha comunicado que comenzaba su recta final como inconquistable en ‘El loco amor’. Marc Kitus se ha puesto muy nervioso y sus chicas no sabían ni qué decir.

El soltero inconquistable ha sentido ganas de pisar el acelerador, conocer mejor a sus chicas y tener sus primeras citas íntimas: “Llevo ya mucho tiempo sin…”. Pero antes de elegir citas, Sebastián Gallego ha pedido a su nueva conquistadora que entrara en el plató.

Para sorpresa de todos, la joven que ha entrado en el set de ‘El loco amor’ no era Sara, la joven rubia que conocimos en el anterior programa.

Era Beatriz, una joven de Madrid, que está en tercero de carrera y que tiene muy claro a qué ha venido al programa y qué busca en el amor. Descubre en el vídeo cómo ha reaccionado Marc Kitus al verla y qué piensa ella de Marta y Ángela, sus rivales en la conquista del soltero inconquistable.

  • Vuelve a ver todos los programas completos de 'El loco amor' AQUÍ
Temas