El soltero inconquistable confirma con su madre la información que Ángela le dio sobre Esther y siente que no fue sincera del todo

Arranca la recta final de Marc Kitus en ‘El loco amor’ con la llegada de una nueva conquistadora

Ángela y Marc Kitus han protagonizado su primera cita sensual en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity. Una cita con caricias, confesiones y un pequeño acercamiento, sin embargo, en el plató han tenido la sensación de que el inconquistable no estaba cómodo y no se han equivocado.

Ángela estaba feliz porque su conquista de Marc Kitus había dado un gran salto en su cita sensual. La conquistadora había podido demostrarle un poquito más lo que siente hacía él y se habían besado por primera vez.

Marc parecía también contento, pero cuando Beatriz, su nueva conquistadora, le ha dicho que tenía la sensación de que él no estaba centrado en la cita y que Ángela no le gustaba, el soltero inconquistable ha confesado que en ese momento no podía dejar de pensar en la expulsión de Esther. De hecho, ha explicado que le había preguntado a su madre qué pasó realmente en la conversación que tuvieron y que sentía que Ángela había exagerado mucho lo sucedido.

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego no podían creer que Marc Kitus estuviera juzgando a su conquistadora porque le contó la verdad, cuando Ángela se ha levantado muy afectada y ha abandonado el set de ‘El loco amor’. El soltero inconquistable ha intentado explicar que él no estaba poniendo en duda la información, pero sí la forma en la que se lo contó.

Marc Kitus ha salido a buscar a Ángela, le ha explicado cómo se había sentido y no ha dudado en responderle a la pregunta: “¿Me quieres seguir conociendo?”. La conquistadora estaba muy afectada y necesitaba que Marc le confirmara que no estaba perdiendo el tiempo con él.

Ángela vuelve a demostrar que sus sentimientos por Marc son reales: "Te he escrito una canción"

Los jóvenes han regresado al set, pero Ángela seguía muy tocada y Marc no ha dudado en levantarse para darle un abrazo: “No quiero que estés mal”. Los solteros han protagonizado un tierno momento que le ha dado fuerza a Ángela para seguir con la sorpresa que le traía preparada. La conquistadora le ha escrito a Marc una canción y no ha dudado en cantarse en directo.

Ángela sorprendió al inconquistable con un regalo muy especial

Ángela asegura estar todo el rato pensando en el soltero inconquistable y quiso demostrárselo con un regalo muy especial. Un detalle que a Marc Kitus le hizo mucha ilusión.

