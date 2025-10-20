'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Los pasajeros del Peugeot guardan silencio"

Compartir







'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este lunes 20 de octubre con el ya famoso editorial de su presentadora. En él, Ana Rosa Quintana ha hablado de las últimas críticas del Gobierno de Pedro Sánchez a un periodista que cumplía con su trabajo.

La presentadora ha arrancado: "Donald Trump ha comprado una máquina del fango de segunda mano, creo que se la ha comprado a Moncloa, para echar toneladas de barro sobre la gente que ha salido a criticarle a las calles. Pues aquí, el Gobierno ha sacado la máquina del fango original para echarlo sobre la prensa libre. Ahora, el argumentario del Gobierno es que la culpa de posibles sanciones de Trump o de la OTAN a España la tienen los que preguntan".

Ana Rosa Quintana: "Puente reparte carnets de patriota e insinúa que el periodista David Alandete es un traidor"

"Primero fue la ministra de Defensa la que responsabilizó a los corresponsales de provocar el resentimiento de Trump hacia España por preguntar. Ahora, el ministro Óscar Puente señala a un periodista con nombre y apellidos por preguntar. Puente reparte carnets de patriota e insinúa que el periodista David Alandete es un traidor, precisamente lo que le gritan a Sánchez en la calle. Y todo, por preguntar. Por hacer su trabajo de periodista. La única patria de este Gobierno es la trinchera y la única patria de un periodista es la verdad y se llega a la verdad a través de las preguntas", ha continuado Ana Rosa.

Para finalizar, la periodista ha apuntado: "Este fin de semana se ha publicado que Puente también pregunta. Presuntamente preguntó a la inteligencia artificial sobre los pagos en efectivos a la administración y como no le gustó la presupuesta, bloqueó a la inteligencia artificial que tampoco es patriota porque afirmó que los pagos se efectúan preferiblemente por medios electrónicos y no en efectivo. La inteligencia artificial tampoco es patriota.

El ministro se ha enfadado con el algoritmo. Enfadarse con un robot, la verdad es que no es muy inteligente. Mientras, en París tres encapuchados roban las joyas del Louvre y un cuarto les espera fuera. Aquí en España, supuestamente tres hombres se llevaban sobres de dinero a capucha quitada. No eran precisamente los protagonistas de 'Ocean's Eleven', eran, presuntamente, Ábalos, Kodo y Cerdán ¿Habrá un cuarto esperando fuera como en el robo del Louvre? Tengo varias preguntas. Eso sí, muy poco patriotas ¿De dónde salía el dinero de Ferraz? ¿Cuántos ministros han cobrado en efectivo? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué sabe el Presidente? No esperen respuestas. El Gobierno nos tiene bloqueados desde hace tiempo por preguntar".