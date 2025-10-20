David Alandete ha sido acusado de no ser patriota por parte del Gobierno, tras preguntar a Trump por el gasto de defensa por parte de España

Donald Trump carga de nuevo contra España por el gasto militar: "Creo que debería ser reprendida"

El Gobierno arremete contra la prensa. Primero la ministra de Defensa, después el ministro de Transportes, ambos cargan contra el periodista español David Alandete. En la reunión entre el presidente de Estados Unidos y Zelenski. En el turno de preguntas, el corresponsal aprovecha su oportunidad y lanza la pregunta que incomoda al Gobierno, sobre el gasto en defensa de España respecto a lo pactado con la OTAN. La respuesta de Trump también molesta al Ejecutivo español.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con David Alandete, corresponsal de 'ABC' en Washington: “Trump es muy accesible. Tiene sus problemas con la prensa: tú le preguntas y te puede decir cualquier cosa. Yo le he visto humillar a compañeros por su acento y expulsar a gente. Es un ejercicio de riesgo. Lo que sí es cierto es que contesta, contesta lo que quiere. Yo le he preguntado desde enero nueve veces, cuatro de ellas sobre Venezuela. Le he preguntado por España dos veces: una en enero sobre el gasto en defensa, porque sabía que le molestaba, y ahora para dar seguimiento al tema”.

David Alandete: "Cada vez que Trump habla de España, me llaman de la embajada y de Exteriores”.

Sobre las críticas recibidas tras sus preguntas a Trump, Alandete aclara: “Para el Gobierno esto es una traición a mi país, algo inaudito. Me acusan de antipatriota por preguntar algo concreto. Desde el viernes estoy señalado por el Gobierno y por varios palmeros, incluso compañeros de profesión con los que he trabajado, diciéndome que soy un obseso por preguntar dos veces. Del Gobierno ya me lo espero todo. Me echaron de 'El País' cuando era director adjunto, después de que Sánchez fuera a Telefónica a pedir que nos echaran por ser críticos. Lo que no espero es que otros periodistas me digan lo que tengo que preguntar”.

Por último, explica el estado de las relaciones entre España y Estados Unidos: “No hay comunicación entre el Gobierno y Estados Unidos. La campaña de Pedro Sánchez de boicot a Israel ha provocado que España esté siendo investigada por la Comisión Federal Marítima por denegar la entrada a buques israelíes. Las relaciones están rotas. Cada vez que Trump habla de España, me llaman de la embajada y de Exteriores”.