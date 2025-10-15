Ana Rosa: "Si Ábalos entra en contradicciones podrían salir a la luz irregularidades contables de Ferraz"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, tras la 'espantada' de Sánchez el 12 de octubre: "Entró en modo Paiporta huyendo por la puerta de atrás"

Este miércoles 15 de octubre, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial d su presentadora. Ana Rosa no se ha olvidado de José Luis Ábalos en uno de los días más importantes para el futuro del exministro.

"Buenos días. 15 de octubre, día de la chistorra. Ábalos comparece ante el juez. Esta comparecencia hace temblar las piernas al PSOE. Si Ábalos entra en contradicciones podrían salir a la luz irregularidades contables de Ferraz por los pagos en metálico. La sincronizada está fabricando una coartada preventiva, una excusa en diferido, una venda antes de que Ábalos hurgue en la herida y tire, aunque sea sin querer, de una manta con forma de folio. O de bolsa de basura. Hoy The Objetive publica otra foto con una ensalada de lechugas en una bolsa, billetes de 100 euros", ha arrancado Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana: "Nominamos al presidente al premio Nobel... de la mentira"

La presentadora ha continuado: "Patxi López, Óscar López y Pilar Alegría allanaron el camino normalizando los pagos en efectivo que el mismo PSOE limitó por ley. Ahora el presidente confiesa que podría haber cobrado en cash. Mientras le dan el hachazo del siglo a los autónomos, el Gobierno legitima los pagos en mano sin enseñarnos los tickets para saber de dónde salía ese dinero. Sánchez está a dos informes de la UCO para convencernos de que llevarse la pasta a Suiza en un maletín es una transacción legítima. Su hermano tenía su domicilio fiscal en Portugal y Ábalos estuvo cinco años sin sacar dinero del banco. El Sánchez de 2016 señalaba al PP por el cobro en sobres y decía que más que lo legal o lo no legal está el concepto de "ejemplaridad".

Para terminar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Para dar ejemplo hay que decir la verdad. Sánchez asegura que el informe de la UCO "desmiente" que financiación ilegal en el PSOE. Sánchez miente porque la UCO no desmiente. Sin embargo, el presidente anima a los ciudadanos a montar un club de lectura para leer el informe de la Guardia Civil aunque descubran su mentira. Le da lo mismo. Asegura que él nunca felicita a los premios Nobel y lo ha hecho en seis ocasiones. Nominamos al presidente al premio Nobel... de la mentira".