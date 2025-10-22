Iago García, Aless Gibaja, Manu Tenorio, Bárbara Rey, Sara Escudero y Pepe Navarro lucharán por volver a tener un puesto en el concurso

Los participantes eliminados tienen una segunda oportunidad: ¿Quién volverá a la competición?

Todos los concursantes eliminados de 'Bailando con las estrellas' quieren y merecen una segunda oportunidad en el programa, pero solo uno podrá conseguirlo. Iago García, Aless Gibaja, Manu Tenorio, Bárbara Rey, Sara Escudero y Pepe Navarro, todos lo darán todo para conseguir volver a tener un puesto en el programa ¿Quién será el elegido para retomar la competición?

¡No te lo pierdas! El próximo sábado 25 de octubre a las 22:00h tendrá lugar la famosa y esperada repesca.