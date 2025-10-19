¿Qué pareja eliminada volverá a 'Bailando con las estrellas'?

Lo llevaban anunciando desde el inicio de la gala: 'Bailando con las estrellas' iba a anunciar algo a lo largo de la noche que iba a suponer una gran sorpresa y un giro en la competición... ¡Y no es para menos, pues se pone en marcha la repesca! Los eliminados del programa a lo largo de estas cinco galas van a tener una segunda oportunidad y podrán volver a demostrar sus dotes de baile sobre el escenario para unirse de nuevo a la competición.

No sabemos cómo habrá sentado esta noticia a los participantes que aún no han sido eliminados (pues sabemos que algunos de ellos son de lo más competitivos), pero, sin duda, los eliminados recibirán esta noticia como una gran oportunidad que se les brinda para poder regresar al programa. De esta manera, estos son los participantes eliminados que tendrán una segunda oportunidad en 'Bailando con las estrellas' y podrán regresar a la competición:

Aless Gibaja: primer eliminado

Pepe Navarro, segundo eliminado

Sara Escudero, tercera eliminada (abandonó por una lesión)

Manu Tenorio, cuarto eliminado

Bárbara Rey, quinta eliminada

Iago García, sexto eliminado

En esta sexta gala hemos vivido muchas emociones fuertes, algún que otro pique, mucho baile y no una, si nos eliminaciones. Al inicio de la gala, Bárbara Rey ha perdido su duelo contra Blanca Romero y, al finalizarla, ha habido una segunda eliminación por sorpresa. En esta ocasión, Nerea Rodríguez se ha enfrentado a 'El último baile' contra Iago García y este ha sido eliminado por unanimidad.