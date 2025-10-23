Eugenia Osborne, Amador Mohedano, Bárbara Rey y las imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars 2025', en el próximo '¡De viernes!'

En el próximo programa de '¡De viernes!' este 24 de octubre, Beatriz Archidona y Santi Acosta te esperan a las 22:00 horas en Telecinco para mostrarte la primera entrevista en televisión de Eugenia Osborne.

También tendrá lugar la reaparición en plató de Amador Mohedano, donde responderá a todo lo relacionado con su familia, mientras que Bárbara Rey reaccionará en directo a las últimas declaraciones de su hijo y su nuera. Además, podrás disfrutar de las imágenes inéditas de la última hora de la recta final de 'Supervivientes All Stars'.

Eugenia Osborne, Amador Mohedano y Bárbara Rey se abren en '¡De viernes!'

Eugenia Osborne, segunda hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq, se sentará por primera en un plató de televisión para ser entrevistada mañana en ‘¡De Viernes!’, donde abordará sin censura diferentes episodios de su vida personal y familiar, como la reciente paternidad de su padre y los motivos por los que aún no conoce a su hermano. También hablará sobre su relación con Gabriela Guillén, la durísima pérdida de su hija Leticia ocho días después de nacer y el fallecimiento de su madre cuando tenía tan solo 19 años.

Amador Mohedano reaparecerá en plató para zanjar dudas sobre su estado de salud tras la publicación de unas preocupantes imágenes suyas este verano y revelará cómo es actualmente su relación con Rosa Benito, sus hijos y su familia.

Tras su eliminación en 'Bailando con las Estrellas', Bárbara Rey y su bailarín, Abel Gil, se sentarán también en el plató para hacer balance de su paso por el talent show, donde han labrado una especial conexión durante los ensayos y sus actuaciones, protagonizando también algunos polémicos episodios y enfrentamientos con el jurado. Bárbara Rey, además, se referirá a las últimas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo, en las que ha puesto en duda que vaya a poder ver a su nieta y con las que ha anunciado que va a seguir adelante con la publicación de sus memorias, ante lo que la exvedette dice no tener miedo. También abordará las críticas de Ana Herminia Illas sobre su habilidad para bailar.

Por último, el programa analizará la última hora con imágenes inéditas de la recta final de 'Supervivientes All Stars' con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Yola Berrocal y Elena Rodríguez, entre otros colaboradores.