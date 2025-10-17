En su entrevista para '¡De viernes!', la exmujer de Ábalos se abre y relata cómo han vivido los hijos que tienen en común sus múltiples escándalos

La misma semana en la que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechazaba la entrada a prisión provisional de José Luis Ábalos, la exmujer del exministro de Transportes se sienta en el plató de '¡De viernes!'.

Es en este programa donde ha respondido a dos grandes incógnitas: si fue ella o no la autora de las fotografías del dinero de Ábalos y cómo han vivido ella y sus hijos las polémicas en las que se ha visto envuelto su padre.

Así han vivido los hijos de Ábalos sus polémicas

Cuando Beatriz Archidona le pregunta cómo han vivido, sobre todo sus hijos, esta última semana en la que estaba en peligro la libertad de José Luis Ábalos, la entrevistada contesta: "Esto no es grato para nadie, ni agradable. Para mis hijos, no deja de ser su padre". No hay que olvidar que los menores "lo conocen en otra faceta muy distinta a la que se ha visto tras los audios de Koldo a través de la UCO", tal y como señala Carolina Perles.

"Es muy duro todo lo que están pasando porque además ellos piensan que su padre no se merece esto", confiesa. Esto es porque sus hijos conocen otra faceta del exministro que, "también es la que es" puesto que "a su padre no lo han visto jamás de esa forma".

La mañana del miércoles en la que el juez Puente determinaría la entrada o no en prisión de Ábalos, Carolina Perles estuvo junto s sus hijos pues estaban nerviosos: "Traté de tranquilizarlos aunque por dentro también estaba diciendo 'Madre mía'. Para mí era una angustia ver sus preguntas, sus caras, su miedo...".

Aunque sus hijos "no han estado pegados cien por cien al televisor", sí que han preguntado sobre el tema pues, inevitablemente, se han tenido que enfrentar a ciertos comentarios. Su hija, quien se encuentra en la universidad "ha pasado situaciones muy complicadas hasta con la profesora de la autoescuela" mientras hacía prácticas pues le ponía la radio donde se escuchaba cómo llamaban corruptos y ladrones a los políticos del partido de su padre.

"Tenemos que entender los adultos que son niños. Nadie es culpable de los pecados del padre y eso es lo que a mí más me duele, que parece mentira que hay gente adulta que eso no lo haya sabido separar", confiesa Carolina Perles.

¿Es cierto que pusieron un altar para rezar por Ábalos?

Al escuchar la pregunta que tanto se ha comentado, Carolina Perles sonríe: "No, no es así". "Yo en los momentos así importantes soy católica, y soy practicante y tengo mucha fe a ciertas vírgenes que a mí me han acompañado durante mi enfermedad".

Su respuesta llama la atención de Lydia Lozano, quien no da crédito a que fuese ella quien rezase por Ábalos: "No comprendo. Un hombre como te ha tratado, cómo se ha portado contigo y todas las cosas que ha hecho... yo nunca rezaría, perdona". "En primer lugar, Lydia, no recé. Y esa persona, me guste o no me guste, es el padre de mis hijos. Me ha dado lo más bonito y lo más grande que tengo yo y son mis hijos".

¿Quiere Carolina Perles que Ábalos entre en prisión?

"Me alegré de que lo dejaran en libertad porque, obviamente, qué madre desea que sus hijos sufran. Mis hijos, para mí, es lo más importante que yo tengo en el mundo. Todo lo que para ellos sea complicado, no lo voy a querer. A pesar de los pesares", contesta emocionada la entrevistada.