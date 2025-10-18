Sonia Monroy, decepcionada con Yola Berrocal, vive un tenso reencuentro en '¡De viernes!'

El último adiós de la sobrina de Sonia Monroy a su madre tras su muerte por un cáncer terminal

Hace una semana, Sonia Monrroy confesó en '¡De viernes!' que estaba pasando uno de los peores momentos de su vida: "Mi hermana se muere", llegó a manifestar, visiblemente emocionada. Días después, nos enteramos de la fatal noticia: su hermana, María Ángeles, fallecía a causa de un cáncer terminal. Ahora, la exparticipante de 'Supervivientes All Stars' visita de nuevo el plató del programa para compartir el dolor que siente tras esta dura pérdida.

Han sido duros días para Sonia Monrroy, quien ha compartido una desgarradora carta que ha escrito a su hermana fallecida. Para colmo, su amistad con Yola Berrocal se ha roto y no puede apoyarse en alguien que era su apoyo. De hecho, vivieron un tenso enfrentamiento que provocó el fin de su amistad en este mismo plató hace siete días. Pero este enfrentamiento se va a acrecentar, pues Yola llega dispuesta a desmontar la relación que Sonia mantenía con su hermana.

Sonia Monroy se pronuncia sobre el fallecimiento de su hermana

Yola Berrocal asegura que Sonia Monroy había dado orden de que, si su hermana fallecía mientras ella se encontraba participando en 'Supervivientes All Stars', que nadie la avisara, pero ella lo niega tajantemente. Tras esto, aclara por qué no fue a ver a su hermana nada más pisar España: "Mi sobrina no me dijo nada porque mi hermana, en ese momento, no estaba tan, tan mal. Yo estaba preocupada porque mi mejor amiga me había traicionado". Tras esto, la cantante y actriz se queda bloqueada en mitad de la entrevista: "No sé ni lo que digo, estoy en shock", dice entre lágrimas.

Yola Berrocal y Sonia Monroy: tenso reencuentro en '¡De viernes!'

"Sonia nunca me lloró por su hermana. Yo nunca la he visto llorar por su hermana, no me lo transmitieron de esa forma. Ella, antes de entrar en 'Supervivientes' sabía que su hermana estaba mala y no fue a verla. Dijo que, si le pasara algo, que no la avisaran. Por eso te digo que no entiendo nada", son las sorprendentes palabras de Yola Berrocal. Tras esto, viven un tenso reencuentro en plató donde no parece quedar nada de la amistad que las ha unido durante tantos años.

"No la reconozco", se queja Sonia Monroy llorando. Pero algunos de los colaboradores presentes en plató dicen no creerse las lágrimas de la invitada y se lo hacen saber, provocando momentos de enfrentamiento. Al final de este tenso reencuentro, Beatriz Archidona, presentadora de '¡De viernes!', ha echado en cara tanto a Sonia como Yola que se hablaran con tan poco respeto, como ya sucediera la semana pasada en este mismo plató.