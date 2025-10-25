María Casado ha corregido a la princesa Leonor tras confundir al rey Felipe VI con un 'boomer'

Premios Princesa de Asturias 2025

Durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, uno de los momentos más comentados de la gala lo protagonizó la princesa Leonor, que sorprendió con una divertida referencia generacional en su discurso y con la que aludió directamente a los reyes de España.

"Soy de la generación Z e hija de una de la X y de un 'boomer'", dijo la heredera al trono entre risas, provocando una reacción inmediata tanto en el público como en las redes sociales.

María Casado corrige a la princesa Leonor

Sin embargo, María Casado se ha percatado de un pequeño detalle que ha compartido con la audiencia de 'Informativos Telecinco' y con el que ha corregido el discurso de la princesa Leonor.

Desde el plató de 'Informativos Telecinco', la presentadora de Mediaset ha aprovechado la anécdota protagonizada por la princesa de Asturias para hacer una pequeña corrección. Eso sí, María Casado ha confesado que corregía a la hija del rey Felipe VI y de la reina Letizia "con mucho cariño".

"No he tenido yo la oportunidad de contradecir nunca a una princesa, pero esta vez lo hago con muchísimo cariño", ha comentado la presentadora de la Edición Fin de Semana de 'Informativos Telecinco'.

"Según nuestras cuentas, Leonor, papá no es boomer, papá es generación X. El rey nació en 1968, así que pertenece a la generación X, igual que la reina Letizia", explicaba y corregía la presentadora en pleno directo.

Con humor y naturalidad, María Casado ha aclarado que, tanto Felipe VI como Letizia, forman parte de la generación X, mientras que Leonor (nacida en 2005) y su hermana, la infanta Sofía (2007), sí que pertenecen a la generación Z.

El guiño de la princesa Leonor a la infanta Sofía en su discurso de los Premios Princesa de Asturias

La espontánea confusión de la princesa de Asturias se ha convertido en uno de los momentos más comentados del evento y en una muestra más del tono cercano y distendido con el que Leonor empieza a ganarse al público en sus actos oficiales.

Si el discurso del rey Felipe VI fue de lo más comentado en los Premios Princesa de Asturias por dejar en el aire la incógnita de si presidirá o no a las próximas ediciones -al asegurar que es el momento de "ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años"- el de la princesa Leonor no se quedó atrás.

Igual de emotivo que el de su padre, Leonor tuvo un especial guiño con su hermana, la infanta Sofía, en sus palabras cuando hablaba de Serena Williams: "Es bonito lo que dices de tu hermana. Sin Venus no habría habido Serena. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje".

Unas palabras con las que consiguió emocionar a su hermana, que sonreía y le devolvía el sentimiento con una mirada tímida. Al igual que a sus padres, quienes no pudieron contener las caras de satisfacción al cerciorarse del gran amor y admiración entre ambas.

Pero no solo hizo mención a la infanta Sofía, también a los reyes. La princesa Leonor optó por la fórmula de una carta a cada uno de los premiados para glosar sus logros y contribuciones en su discurso y explicó que lo hacía así porque "esta comunicación que evoca al papel y al bolígrafo", confesaba entre las risas del público.