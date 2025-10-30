No te pierdas el próximo '¡De viernes!': Lydia Lozano, Gloria Camila y el promotor de Andy y Lucas, además de Jorge González y su bailarina

Compartir







Tras dos semanas ausente por el ingreso hospitalario de su marido y después de salir a la luz en una revista unas fotos suyas sola y rota de dolor en las inmediaciones del centro sanitario, Lydia Lozano regresa mañana al plató de '¡De Viernes!' para abordar el duro trance que está afrontando, derivado de la situación límite de salud por la que atraviesa su marido, Charly, al que está muy unida tras más de 35 años de matrimonio. Además, la periodista ocupará de nuevo su lugar como colaboradora.

Gloria Camila Ortega, expulsada en plena recta final de 'Supervivientes All Stars', se sentará para valorar por primera vez todo lo que ha sucedido en su familia durante su estancia en Honduras, como la reaparición televisiva de su sobrina, Rocío Flores, y las recientes entrevistas concedidas al programa por su tío, Amador Mohedano. Además, hará balance de su destacado paso por el reality, en el que ha recuperado la sintonía con Iván González.

Álvaro Molina, promotor de Andy y Lucas, se sentará por primera vez en un plató de televisión para revelar muchos de los secretos de la carrera del famoso dúo musical, que se acaba de despedir de los escenarios tras 22 años juntos. Molina, cuya expareja le fue infiel con Lucas, relatará polémicos episodios del pasado del grupo y abordará la verdadera relación entre los dos artistas, además de los motivos que les han llevado al distanciamiento.

También podrás disfrutar...

Jorge González, participante de 'Bailando con las Estrellas', visitará el plató junto a Gemma Domínguez, con quien está formando una de las parejas de baile más brillantes del talent show. El concursante repasará su carrera tanto artística como televisiva, se referirá a algunos episodios de su pasado y hará balance de su participación en el concurso, donde está protagonizando también emotivos momentos.