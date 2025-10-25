Bárbara Rey, sobre su imposibilidad de ejercer como abuela: "El día de mañana sabrá quien soy"

Bárbara Rey se encuentra viviendo un buen momento profesional. Su paso por 'Bailando con las estrellas' le está dando muchas alegrías y, aunque haya sido recientemente eliminada, podría volver a la competición si supera a sus contrincantes en la repesca. Pero no todo son alegrías para la vedette, pues se tiene que enfrentar a una duras palabras que han pronunciado tanto su hijo, Ángel Cristo JR, como su nuera, Ana Herminia. Conocemos su reacción en el plató de '¡De viernes!'.

Bárbara Rey, que visita el plató junto a Abel Gil, su maestro de baile en 'Bailando con las estrellas' para hablar de su paso por el programa, se enfrenta también a las últimas declaraciones de su hijo, que ha puesto en duda que la vedette vaya a poder ver a su nieta y además ha anunciado que sigue adelante con la publicación de sus memorias. También, Bárbara hace frente a las críticas de Ana Herminia, que ha cuestionado las dotes para el baile de su suegra. ¿Qué opina la artista de todo esto?

En plató la vedette reaccionaba a las últimas declaraciones de su hijo sobre ella y sobre su papel como abuela. "Para ejercer de abuela hay que ganárselo. Llega un poco tarde para ser abuela. Ya lo podría haber hecho antes de que yo hablase. Mi hija no va a tener relación con ella porque la quiero proteger", estas eran las duras palabras con las que Ángel Cristo reaparecía y que serían el motivo por el que Bárbara Rey se emocionó en el plató de 'Supervivientes: All Stars'

La respuesta a Bárbara Rey al duro ataque de su hijo

Mientras que Bárbara reclama su derecho para ejercer su papel de abuela, las pullitas y dardos de su hijo continúan. Y es que, tanto Ángel Cristo como su mujer Ana Herminia han aprovechado la reciente eliminación de la celebrity de 'Bailando con las estrellas' para continuar arremetiendo contra ella: "Al fin se juzgo como se tenía que juzgar, me parece una digna expulsada", declaraba Ana.

Con todos los últimos y polémicos sucesos de esta guerra abierta entre madre e hijo en mente, la vedette comenta en directo cómo está llevando el nulo contacto con su nieta:

"No voy a arremeter nada contra mi hijo. Por mucho que haya hecho y yo haya sufrido, lo sigo queriendo con locura. Es mi hijo y yo creo que si me clavará un puñal lo seguiría queriendo igual. Quiero que le vaya todo bien", comenzaba diciendo Bárbara Rey acerca de las últimas declaraciones de su hijo contra ella. En cuanto a su imposibilidad de ejercer de abuela comentaba:

"La adoro y la quiero. No voy a hacer nada que la pueda a hacerle daño a ella porque lo que no quiero es que me vea con miedo. Voy a dejarlo así, pero ella el día de mañana siempre sabrá quien soy yo... Tengo muchos vídeos que como no puedo verla grabo vídeos de cuando me gustaría tenerla y verla y un día lo verá".