Las bromas de los colaboradores de 'Vamos a ver' a Alejandra Rubio en el pasaje del terror: "Eres la niña de la curva"
Alejandra Rubio se toma con humor las bromas y se disfraza de la niña de la curva en Halloween
Patricia Pardo se transforma en Meiga: "Lo que se castigaba no era la brujería, sino el conocimiento"
Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han sacado todo el valor que tienen dentro y se han atrevido a celebrar la noche de los muertos atravesando terrorífico pasaje del terror. Alejandra Rubio, Omar Suárez, Dani Montero, Pepe del Real, Adriana Dorronsoro, Kike Calleja y otros colaboradores se han muerto de miedo y de risa ante una aventura tan misteriosa.
Todos parecían tener claro que Pepe del Real y las chicas iban a ser los más miedosos, pero se han llevado alguna que otra sorpresa. Alejandra Rubio ha tenido la sensación de que Dani Montero iba a ser el más valiente, pero cuando se han abierto las puertas del caserón, la cosa ha cambiado por completo.
- Alejandra Rubio revela por qué Carlo Costanzia no posó con Terelu Campos en el estreno de su obra: ''Está reventado''
- Alejandra Rubio responde a las últimas declaraciones de Mar Flores sobre Carlo Costanzia: ''Yo callo y no otorgo absolutamente nada''
- Iker Casillas reacciona a las imágenes con una amiga tras el robo en su casa: "No hay nada"
Los colaboradores han querido gastarle una pequeña broma a Alejandra Rubio diciéndole que ella era cómo la niña de la curva, pero no esperaban que la colaboradora fuera a convertir su broma en una realidad para celebrar Halloween. El miedo se ha apoderado de los colaboradores de ‘Vamos a ver’ y nos han regalado un momento divertidísimo que no te puedes perder.