Alejandra Rubio se toma con humor las bromas y se disfraza de la niña de la curva en Halloween

Patricia Pardo se transforma en Meiga: "Lo que se castigaba no era la brujería, sino el conocimiento"

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han sacado todo el valor que tienen dentro y se han atrevido a celebrar la noche de los muertos atravesando terrorífico pasaje del terror. Alejandra Rubio, Omar Suárez, Dani Montero, Pepe del Real, Adriana Dorronsoro, Kike Calleja y otros colaboradores se han muerto de miedo y de risa ante una aventura tan misteriosa.

Todos parecían tener claro que Pepe del Real y las chicas iban a ser los más miedosos, pero se han llevado alguna que otra sorpresa. Alejandra Rubio ha tenido la sensación de que Dani Montero iba a ser el más valiente, pero cuando se han abierto las puertas del caserón, la cosa ha cambiado por completo.

Los colaboradores han querido gastarle una pequeña broma a Alejandra Rubio diciéndole que ella era cómo la niña de la curva, pero no esperaban que la colaboradora fuera a convertir su broma en una realidad para celebrar Halloween. El miedo se ha apoderado de los colaboradores de ‘Vamos a ver’ y nos han regalado un momento divertidísimo que no te puedes perder.