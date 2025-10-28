Alejandra Rubio responde a las últimas declaraciones de Mar Flores sobre Carlo Costanzia: ''Yo callo y no otorgo absolutamente nada''
Mar Flores asegura que su libro ha sido una gran carga para su hijo Carlo Costanzia
Alejandra Rubio explica cómo ha afectado a su relación con Carlo Costanzia la polémica con Mar Flores: "Hay tantas cosas que diría"
Mar Flores ha vuelto a hablar de su hijo Carlo Costanzia y asegura que su libro ha sido una carga para él, además reconoce que su relación es distinta a la que mantiene con sus otros hijos porque asegura que no tuvo la oportunidad de educarle como ella quería al criarse con su padre.
Tras salir a la luz sus palabras, Alejandra Rubio ha contestado en 'Vamos a ver' a las últimas declaraciones de la madre de su pareja y se ha mostrado contundente: ''Yo ya dije en su día que no iba a hablar de este tema, sé que gustaría que comentara. Sí que quiero decir una cosa porque he escuchado a varias personas decir como que yo he callado o que yo asumo ciertos comentarios que se hacen sobre ella o sobre mi suegro o este tipo de cosas, y la famosa frase esta de quien calla otorga, yo callo y no otorgo absolutamente nada. Lo único que hago es proteger la familia que yo he creado, que es mi pareja y mi hijo, y punto pelota, o sea que es lo único que tengo que hacer, proteger a mi familia y ya está''.
Además, la hija de Terelu Campos afirma que madre e hijo tienen buena relación actualmente: ''A día de hoy están trabajando juntos. Está todo bien. Te lo digo de corazón, está todo perfecto. De hecho, pasan muchísimas horas juntos grabando. Yo hablo con Carlos, él no me ha manifestado ningún problema, todo lo contrario, tienen una buena relación. Es que no se puede obligar a Carlo a posicionarse ni a dar una opinión. O sea, él ya ha pasado página''.
Aunque explica que no cree que Mar Flores y Carlo hayan hablado de todo: ''Yo creo que no han tratado ciertos temas, por eso, por lo que te digo, Carlo quiere estar al margen. Él considera que ha llegado el momento de su vida, en que tiene que hacer su vida y que al final es un niño herido. O sea, yo lo he dicho, él ha sufrido mucho este tema y me parece mal que se obligue a alguien ya con la edad que tiene, después de todo lo que ha pasado, a posicionarse en algo que no va a hacer. Él dijo que quería actuar y actúa desde el amor y quiere a sus padres por igual y yo no me meto en eso''.