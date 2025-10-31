Patricia Pardo se transforma en Meiga: "Lo que se castigaba no era la brujería, sino el conocimiento"

Patricia Pardo homenajea a las Meigas

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se transforma cada viernes en distintas personalidades para homenajear y poner en valor la vida y trayectoria de figuras destacadas. En el programa de hoy, 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, Patricia Pardo se ha caracterizado de bruja, pero no de una bruja cualquiera, sino de Meiga.

Patricia Pardo comenzó el programa recordando la figura de las Meigas: "Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a 'Vamos a ver'. Hoy celebramos Halloween y, por eso, queremos rendir homenaje a las brujas, pero no a las que asustan, sino a las que inspiran, porque las hay. Mujeres valientes que, por atreverse a ser libres o por su forma de ser o de vestir, fueron señaladas, perseguidas injustamente y muchas veces incluso quemadas en la hoguera. Pensemos, por ejemplo, en Juana de Arco, tachada de hereje y bruja, o en tantas meigas que no eran más que sabias de su tierra."

Patricia Pardo: "Hoy me visto inspirándome en una de esas meigas que pagaron un alto precio por salirse del camino marcado"

Patricia Pardo da más detalles sobre las Meigas: "En la película 'Akelarre' se muestra cómo lo que la Inquisición perseguía no era más que un grupo de mujeres que leían, conocían los secretos de las plantas o simplemente bailaban y eran libres. Hoy me visto inspirándome en una de esas meigas que pagaron un alto precio por salirse del camino marcado, porque hoy sabemos que lo que se castigaba no era la brujería, sino el conocimiento de las mujeres y su libertad."

Por último, lanza un mensaje al público: "Seguro que muchos de ustedes ya no las recordarán a partir de hoy como seres oscuros, sino como lo que realmente fueron en su mayoría: pioneras. Este homenaje es para ellas, para que nunca olvidemos su valentía."