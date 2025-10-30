La actitud de Carlo Costanzia ha sido muy comentada

Alejandra Rubio responde a las últimas declaraciones de Mar Flores sobre Carlo Costanzia: ''Yo callo y no otorgo absolutamente nada''

Carlo Costanzia vuelve a ser a estar en el centro de la polémica después de que su actitud haya llamado mucho la atención durante el estreno de la obra de teatro de Terelu Campos en Madrid ¿El motivo? la pareja de Alejandra Rubio se negó a posar junto a su suegra y a responder las preguntas de los medios.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' han comentado lo ocurrido en plató y Alejandra Rubio ha explicado los motivos que llevaron a Carlo a tomar esa decisión: ''No hubo tensión, vamos a ver, estábamos ya en la fiesta, después cenando con amigos, pues no le apeteció al pobre señor, ¿Qué le hacemos? no le apeteció''.

''Carlo no iba a posar en ese momento, porque Carlo es así, cada uno... Cuando Carlo tiene que posar con mi madre, posa, de hecho, cuando ha posado con mi madre han pasado cositas, entonces mejor no posa'', continúa explicando Alejandra a las preguntas sobre lo ocurrido.

Alejandra confiesa que Carlo le preguntó si había hecho bien y ella explica que le dijo que sí: ''Yo entré primero, entró él después y me dijo, 'oye, ¿ha estado raro?' y le dije, 'da igual eres tú, eres tú, ya está, no vamos a hacer un mundo'. Yo, de hecho, le dije a mi madre 'no insistas'.

''Carlo está reventado, es que está que no para con el programa que está haciendo. El otro día llegó, se fue a las 8:00h de la mañana, llegó a las 11 y pico de la noche. Después teníamos esto, era su día de descanso y encima era el día que teníamos que hacer un montón de cosas. Habían venido amigos nuestros de fuera, la obra de teatro de mi madre, estaba que quería irse, estaba cansado'', explica la hija de Terelu.