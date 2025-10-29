Iker Casillas ha aclarado en sus redes sociales cuál es la relación que mantiene con Ana Belén, su amiga

Exclusiva | Presunta ladrona de la casa de Iker Casillas: "Estoy regular y nerviosa"

Compartir







Días después del robo que habría sufrido Iker Casillas en su propia casa, la prensa publica unas imágenes en las que se puede ver al ex portero con una mujer, Ana Belén, en una actitud divertida y cómplice. Las reacciones no tardaron en llegar especulando con una posible relación entre ambos.

El futbolista ha aclarado en sus redes sociales cuál es la relación que tiene con Ana Belén, tirando de humor. Iker Casillas ha subido a su cuenta de Instagram una publicación en la que se le ve a él junto con Ana Belén y su marido, para desmentir que sea un nuevo romance del deportista.

'Vamos a Ver' ha mostrado la reacción de Iker Casillas y le ha preguntado sobre el robo que sufrió en su casa: "Es una situación desagradable, pero lo tiene la policía", explicaba. Además, reconocía que no entendía por qué habían dejado en libertad a los supuestos ladrones y que no saben si les han podido robar algún objeto más de su vivienda.

También le han preguntado sobre las imágenes con su amiga Ana Belén, a lo que el deportista ha negado que sea su pareja y ha explicado que, como indicaba en sus redes sociales, son solo amigos: "No hay nada". Iker Casillas ha reconocido que no cree que vuelva a enamorarse y que no sabe "cuál será la buena".

Los colaboradores del programa han hablado acerca de su robo y han explicado que es muy difícil evitarlo. También han querido remarcar que el futbolista está cansado de que le relacionen con varias mujeres.