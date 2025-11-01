Eugeni Alemany, sorprendido con las respuesta de los concursantes sobre un popular refrán

Una concursante roza el liderazgo tras un tenso duelo final con Justo de Castro, campeón de 'Agárrate al sillón': "Lo ha hecho muy bien"

Compartir







El tema que se han preparado los concursantes en el programa de hoy es ‘Ni un pelo de tonto’ y cada uno de ellos tiene 48 horas para estudiarlo. Pero la primera de las preguntas les ha descolocado y sus respuestas han impresionado al mismísimo Eugeni Alemany, presentador de ‘Agárrate al sillón’.

La pregunta que el programa lanza a los cuatro concursantes es 'Según el refrán, ¿a qué edad estaremos todos calvos?' Cada uno de ellos responde de manera individual, pero sus respuestas han sorprendido al presentador del concurso, pues parece que no tienen ni idea a qué refrán hace referencia la pregunta.

Eugeni Alemany, sorprendido por las respuestas de los concursantes

“Por favor, analicemos las cifras”, dice Eugeni, entre risas, cuando lee las cuatro respuestas. “Cada uno ha usado su lógica”, continúa diciendo el presentador del programa. Y es que, como no tenían ni idea, han respondido lo que a ellos les ha parecido: cuarenta, cincuenta, ochenta…

Solo uno de ellos ha acertado, cien años. Pero, ¿a qué refrán hace referencia esta pregunta?: En cien años, todos calvos. “Es como diciendo, nos vamos a morir igual”, aclara Eugeni a la hora de explicar el significado de este popular refrán.