Una concursante roza el liderazgo tras un tenso duelo final con Justo de Castro: "Lo ha hecho muy bien"

Eugeni Alemany presenta un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' y recibe a seis nuevos concursantes dispuestos a darlo todo

El extraño tatuaje de una concursante revoluciona el plató de 'Agárrate al sillón': "¿Qué significa?"

Compartir







Justo de Castro, campeón del programa, visita 'Agárrate al sillón' una tarde más con ganas de seguir defendiendo su puesto. Seis nuevos concursantes lucharán por enfrentarse a él y poder optar al preciado sillón. Eugeni Alemany presenta a los nuevos participantes.

Dani ha sido el primer concursante en entrar, que toca el violonchelo y asegura que siempre tiene la melodía adecuada. Luego conocíamos a la malagueña Sole, asesora de descanso y experta en colchones. Después aparecía a Jorge, el profe formado en el pasado que enseña a los niños del futuro.

Por otro lado, descubríamos a Eva, que como buena cordobesa, le gusta el flamenco y los flamenquines. Después salía Carmelo, un concursante que se dedica a enseñar, pero que hoy ha venido al programa a ganar. Por último, entraba Tere, una estudiante de Bellas Artes, que su vida siempre está llena de colores.

Una recta final y un gran duelo lleno de tensión

Después de las preguntas grupales e individuales, Dani y Eva empataban a 10 puntos y pasaban a enfrentarse en la recta final para conseguir acceder al gran duelo. Ambos concursantes tenían 60 segundos para lograr la mayor puntuación y, finalmente, Eva resultaba la ganadora.

En el gran duelo, Justo de Castro, antes de comenzar, ya advertía que la concursante no se lo iba a poner muy fácil: "La he visto muy segura, lo ha hecho muy bien". Y no era para menos, después de descubrir los aciertos de cada uno, la tensión se sentía en el ambiente. Eva se quedaba a tan solo un punto de empatar con el campeón de 'Agárrate al sillón'.