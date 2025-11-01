El susto de María Casado a Carmen Corazzini en pleno directo: "¡Lleva así toda la mañana!"

María Casado ha asustado a Carmen Corazzini en pleno directo por motivo de Halloween: "¡Lleva así toda la mañana!"

Halloween y el miedo en los niños, desde el punto de vista psicológico

Compartir







Sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos y madrugada de Halloween. España entera se ha dividido entre los que celebran la noche de Halloween y los que prefieren por mantener vivas las tradiciones más castizas mientras acuden a visitar a los difuntos.

Halloween es uno de los eventos favoritos de los jóvenes, pero no siempre fue así. La celebración tiene un origen celta, aunque se popularizó en España en los 80 por las películas anglosajonas y americanas. Ahora, los disfraces, los caramelos y los sustos se han convertido en una auténtica tradición.

PUEDE INTERESARTE Lady Gaga cierra su triplete en Barcelona con una espectacular noche de Halloween

El susto a Carmen Corazzini en pleno directo

En 'Informativos Telecinco' hemos querido explicar a la audiencia el fervor que causa Halloween entre los más jóvenes.

Para ello, Carmen Corazzini, presentadora de la edición Fin de Semana del informativo, ha sido la persona encargada de mostrar y explicar los motivos por los que cada año esta celebración tiene más tirón.

Sin embargo, en plena explicación Corazzini ha sufrido un pequeño susto en pleno directo. María Casado, presentadora de 'Informativos Telecinco', ha querido gastar una pequeña broma a su compañera y se ha escondido detrás de una de las pantallas del plató de 'Informativos Telecinco'.

PUEDE INTERESARTE Heidi Klum vuelve a reinar en Halloween

Con la máscara del mítico personaje de la película 'Scream', la presentadora se ha colocado tras su compañera y en pleno directo la ha asustado.

Como no podía ser de otra manera, Carmen Corazzini ha pegado un sobresalto y ha explicado a la audiencia que su compañera llevaba asustándola "toda la mañana". Entre risas, las dos presentadoras de Mediaset han continuado con el programa en directo.