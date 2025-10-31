Álex Aragonés 31 OCT 2025 - 15:55h.

Joan, psicólogo especializado en jóvenes y adolescentes, destaca la importancia de hablar de la muerte desde la normalización

BarcelonaHalloween se convierte en la noche del año donde los muertos tienen una conexión especial con el mundo de los vivos. Una celebración repleta de terror, sobre todo entre los más pequeños, que también se convierte en una oportunidad para que los padres hablen a sus hijos de la muerte y el duelo desde la normalización.

"La muerte puede tener dos impactos. Positiva si entendemos que forma parte del ciclo natural y la incluimos como una motivación vital, o negativa si no la aceptamos y puede generar una ansiedad. Si transmitimos esos a nuestros hijos, lo van a vivir con mucho miedo", explica a Informativos Telecinco Joan Mesegué, psicólogo especializado en jóvenes y adolescentes de Amalgama7.

Los menores suelen expresar su malestar emocional a través de sus conductas: "Tienden a aislarse o, por lo contrario, se pueden mostrar mucho más hiperactivos e irritables. Tenemos que estar atentos a estas señales para poder detectar que pasa en nuestro hijo".

"Es importante que las familias acompañen sin presionar"

También, otros niños y adolescentes pueden llegar a inhibirse y callarse los miedos e inquietudes: "Es importante que las familias puedan acompañarlos, dar ese espacio para hablar, no interrumpirlos y poco a poco formular preguntas sobre el mismo tema para profundizar y acompañarlos".

Una forma de hablar del miedo y de todas las emociones: "A veces es difícil traspasar las emociones desagradables como miedo y rabia y es importante que las familias acompañen sin presionar. Debemos aprovechar las oportunidades de que niños se acerquen a nosotros porque si no las perdemos y son muy importantes", añade el psicólogo.

Entre los principales miedos, destacan el aislamiento, la soledad, entre otros, aunque Joan Mesegué también pone el foco en el contenido no adecuado a la edad del menor: "Hay influencias que ven y no pueden integrar a un nivel madurativo como los fantasmas o los monstruos para niños muy pequeños".

"Hablar de sus preocupaciones, no de las nuestras"

Sobre la fiesta de Halloween, a diferencia de la festividad de Todos los Santos que tiene "una connotación más de ritual", tiene una parte "lúdica y festiva" que "ayuda a gestionar la muerte y el duelo": "Es importante para las familias aprovechar las festividades clásicas para abordar ciertos temas que en el día a día pueden ser difíciles".

Para hacerlo, los padres deben afrontar el tema desde la normalización: "Todos hemos perdido personas importantes, genera dolor y dificulta mostrarnos frágiles con hijos, pero lo debemos hacer. Los adultos debemos ser conscientes de nuestros miedos y crear espacio abierto de comunicación con hijos y hablar de sus preocupaciones, no de las nuestras".

Por ello, el psicólogo aconseja a las familias abordar el tema desde la confianza: "Que intenten que sus hijos se sientan seguros, aceptar sus miedos, no banalizar, y con el simple hecho de acompañarlos se van a sentir mucho más seguros".