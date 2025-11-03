Descubre en directo que la engañaba con otras tres mujeres: “Eres una estafa emocional”

Tras seis meses de conversaciones y una noche juntos, Paula acudió al programa dispuesta a declararse, pero un giro inesperado destapó la verdad sobre Christian

La historia de Christian y Paula prometía tener un final feliz, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos vividos en ‘El diario de Jorge’. Los dos jóvenes ya se habían conocido meses atrás en el mismo programa, donde ambos buscaban el amor.

A la salida del espacio televisivo, la chispa surgió y pasaron juntos la noche en un hotel, iniciando después una relación a distancia que duró más de medio año.

Paula regresaba esta semana al programa con la intención de confesarle a Christian sus sentimientos. Sin embargo, una serie de sospechas la hicieron cambiar de idea. “Yo venía a declararme, pero me he enterado de cosas que me han roto por dentro”, confesaba al presentador, Jorge Javier Vázquez, antes de que él diera paso a su protagonista.

“Estoy soltero y hago lo que quiero”

Christian entraba al plató sin saber quién le había citado. “¿No tienes la sensación de haber jugado con nadie?”, le preguntaba Jorge Javier. Él, sin dudar, respondía: “Si estoy soltero, puedo hacer lo que quiero. No quiero nada serio con nadie”.

En ese momento, el programa abría “la puerta del hotel” (la recreación simbólica de la cita que compartieron) y aparecía Paula, visiblemente afectada: “Después de aquella noche y de seis meses hablando, ahora me entero de que estás con otras. Eres una estafa emocional”.

Christian reconocía los hechos con aparente resignación: “Sí, puede que lleves razón. Pero no tenía nada formal con nadie. Soy así, un poco capullo, travieso… No sé lo que quiero”.

Paula le reprocha su actitud entre lágrimas

Entre lágrimas, Paula le reprochó su actitud: “Me prometiste el cielo y ahora resulta que hablas con cuatro más. Has jugado conmigo como te ha dado la gana”. Jorge Javier intentaba mediar: “¿Le mentiste, Christian?”. El joven lo admitía: “Mentí un poco, sí. Prometí cosas que no iba a cumplir”.

El momento final fue tan tenso como doloroso. Paula, rota, puso punto final: “Yo me voy sola al hotel”. Jorge Javier cerraba el encuentro con una frase que resumía la situación: “A veces, el amor no se apaga de golpe, pero sí se rompe de verdad”.