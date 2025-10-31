El presentador vivió un inesperado momento de miedo al recibir a Lea, una invitada apasionada de Halloween que le dejó sin aliento

Una joven de 23 años se enfrenta a su madre por despreocuparse de sus dos nietos: "No digas que te odio porque más por ti no he hecho"

Compartir







La emisión de ‘El diario de Jorge’ de este jueves fue todo un homenaje al miedo. Jorge Javier Vázquez quiso vivir en primera persona la experiencia de pedir caramelos al grito de “truco o trato”, sin imaginar que la broma acabaría con un susto monumental en pleno directo.

Mientras Jorge Javier recorría el plató, feliz con su bolsa de caramelos, una misteriosa figura apareció de repente, provocando su sobresalto: “¡Mira el corazón, mira el corazón cómo lo tengo! ¡Si se me va a salir por la boca!”, exclamaba entre risas nerviosas.

La peculiar niña del exorcista resultó ser Lea, una invitada muy especial llegada desde Badajoz con una historia que emocionó a todos.

Lea, la reina del pasaje del terror

Lea, originaria de Nicaragua y vecina de Gévora (Badajoz), lleva tres años convirtiendo su casa en un auténtico pasaje del terror para celebrar Halloween junto a su familia.

Sin embargo, esta tradición tiene un trasfondo muy personal: nació como homenaje a su madre, quien falleció poco antes de la primera edición.

“Yo no quería celebrarlo, estaba muy triste, pero mi marido y mi hijo me animaron. Me dijeron que era el sueño de mi madre y que debía hacerlo por ella”, contó emocionada ante Jorge.

Desde entonces, su chalet se transforma cada octubre en un lugar mágico donde todo el pueblo disfruta… salvo una persona muy importante que nunca ha ido: la alcaldesa de Gévora.

Con una sonrisa y una energía contagiosa, Lea explicó que su propósito al acudir al programa era claro: “Quiero invitar a la alcaldesa de mi pueblo a mi casa del terror. Si viene, eso daría más visibilidad a nuestro pueblo y al trabajo que hacemos cada año.”