Logo de telecincotelecinco
Logo de El diario de JorgeEl diario de Jorge

Dos examigas tienen su conversación más sincera tras dos años y medio separadas: "Nos refugiábamos en el alcohol y eso formaba peleas"

Dos examigas tienen su conversación más sincera tras dos años y medio separadas: "Nos refugiábamos en el alcohol y eso formaba peleas"
Dos examigas se sinceran en 'El diario de Jorge' tras dos años sin volverse a vertelecinco.es
Compartir

Que si desencuentros, que si películas donde se solucionaba todo, que si peleas donde se intercambiaban fuertes insultos... La relación de amistad entre Arancha y Claudia ha pasado por todo tipo de fases. Y no podía faltar la última, la del olvido. Aunque más bien ha sido penúltima, antes de que se disculpasen y volviesen a unir sus caminos con el amor de antes.

Arancha ha decidido traer a su amiga a 'El diario de Jorge' para solucionar de una vez por todas sus malentendidos. Primero, ha compartido su tensa y larga hsitoria con Claudia. "Por culpa de las fiestas y el alcohol dejamos de hablar", relata. Son íntimas desde que tenían 10 años. Han vivido muchas películas juntas, muchas anécdotas y vivencias que les han unido por siempre. Pero una última pelea donde se desearon cosas desagradables puso fin, hasta hoy, supuso un antes y un después.

PUEDE INTERESARTE

Su conversación más sincera, dos años más tarde de una brutal pelea

"Nos tenías que ver, estamos en medio de la discoteca y de repente a una le daba 'la neura' y discutíamos", le cuenta Arancha a Jorge Javier Vázquez. "Nos fuimos cada una por su lado y me dijo ella: 'hasta aquí'", agrega. Así cortaron su relación de amistad.

Arancha no ha dejado de pensar en los últimos dos años y medio en su amiga. Se ha acordado de ella cada vez que sufría algún problema. Así que ha querido zanjar de una vez por todas su distanciamiento y recuperar a la persona que más quería. "Para mí no eres una persona pasajera. Eso lo hicimos cuando éramos más chicas, creo que podríamos retomar la relación", le confesaba la joven a su amiga.

PUEDE INTERESARTE

"La vida que llevábamos no era muy normal, nos refugiábamos en el alcohol, en fiestas...", opinaba por su parte Claudia. Una y otra han aceptado a seguir compartiendo juntas sus vidas.

Temas