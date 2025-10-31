Arancha y Claudia han protagonizado uno de los momentos más emotivos: "He pensado en ti cada vez que tenía un problema"

Que si desencuentros, que si películas donde se solucionaba todo, que si peleas donde se intercambiaban fuertes insultos... La relación de amistad entre Arancha y Claudia ha pasado por todo tipo de fases. Y no podía faltar la última, la del olvido. Aunque más bien ha sido penúltima, antes de que se disculpasen y volviesen a unir sus caminos con el amor de antes.

Arancha ha decidido traer a su amiga a 'El diario de Jorge' para solucionar de una vez por todas sus malentendidos. Primero, ha compartido su tensa y larga hsitoria con Claudia. "Por culpa de las fiestas y el alcohol dejamos de hablar", relata. Son íntimas desde que tenían 10 años. Han vivido muchas películas juntas, muchas anécdotas y vivencias que les han unido por siempre. Pero una última pelea donde se desearon cosas desagradables puso fin, hasta hoy, supuso un antes y un después.

Su conversación más sincera, dos años más tarde de una brutal pelea

"Nos tenías que ver, estamos en medio de la discoteca y de repente a una le daba 'la neura' y discutíamos", le cuenta Arancha a Jorge Javier Vázquez. "Nos fuimos cada una por su lado y me dijo ella: 'hasta aquí'", agrega. Así cortaron su relación de amistad.

Arancha no ha dejado de pensar en los últimos dos años y medio en su amiga. Se ha acordado de ella cada vez que sufría algún problema. Así que ha querido zanjar de una vez por todas su distanciamiento y recuperar a la persona que más quería. "Para mí no eres una persona pasajera. Eso lo hicimos cuando éramos más chicas, creo que podríamos retomar la relación", le confesaba la joven a su amiga.

"La vida que llevábamos no era muy normal, nos refugiábamos en el alcohol, en fiestas...", opinaba por su parte Claudia. Una y otra han aceptado a seguir compartiendo juntas sus vidas.