Detrás de Miss España Trans 2025 no solo hay belleza. Hay lucha, esfuerzo, superación y muchos valores que hoy ha manifestado por todo lo alto en 'El diario de Jorge'. Daniela Vallejo, que lodró el galardón el pasado mes de febrero, ha compartido su duro pasado en el programa de Telecinco.

Desde las burlas en la mili hasta cuestionables terapias: el pasado de Daniela Vallejo

"He tenido altibajos, pero he sabido sacar del dolor la fuerza y las caídas las he convertido en éxito", comenzaba diciendo. Con estas palabras se refería exactamente a unas vivencias marcadas por el rechazo. "Mis padres me llevan a un pediatra y me diagnostica un trastorno hormonal, cosa que no padecía. Me ponen tratamiento de testosterona", dice.

Todo eso ocurre cuando ella tiene tan solo 14 años. Psicológicamente sufre duros varapalos, pero también los tiene físicamente. Luego, tuvo que sufrir las burlas de todos los hombres durante el servicio militar obligatorio. Aunque recibió el amor de una persona. "Encontré una complice. La teniente médico María Rosario Fernández", cuenta.

Daniela se refugió, entre tanto odio, en esta mujer. Luego vinieron los problemas de adicción. "Terminé en la heroína", confiesa. Pero también hizo resurgir el ave fénix que llevaba dentro. Supo sacar su mejor versión, hasta que a los 40 años comienza su transición con mucho esfuerzo.

En todo momento se fijó en Ángela Ponce, la activista y modelo que ha sido su fuente de "inspiración". Por eso, ha sorprendido a la exconcursante de 'Supervivientes' en directo y la ha dejado sin palabras. "Yo hablo en mi nombre, pero creo que hablo en el nombre de la gran mayoría de chicas trans", le traslada una vez se sientan en el sofá del plató.

"Has sido inspiración para todas nosotras. Sí supo enfrentar a esos miedos desde muy pequeña, sí supo ponerle voz a todo eso que sentía, sí supo decirle a la sociedad 'esta soy yo y lucho por ser yo'", le dice a Ponce. "Yo creo que es el espejo que hay que seguir transmitiendo a la sociedad", compartía protagonizando un emotivo momento.