Sebastián Gallego, sin aliento ante la confesión de Bea: “Cambio la escaleta del programa”

telecinco.es 03 NOV 2025 - 14:00h.

Marc Kitus ya saben con quién va a tener su última cita especial en ‘El loco amor’

La inesperada sorpresa de Bea que deja sin palabras a Marc Kitus: “No me lo puedo creer”

Tan solo dos días antes de la gran final de Marc Kitus en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, Marta y Bea, sus conquistadoras finalistas se han llevado una noticia buena y una mala, muy mala. Han sabido que la final del soltero inconquistable es el próximo día 5 de noviembre y que una de ellas podía perdérsela por una… ¡Confidencia!

Al saber que Marc Kitus tenía una confidencia con pruebas de una de ellas, Bea ha asentido con la cabeza y ha tenido la sensación de que la información era de ella: “Me puedo imaginar por dónde van los tiros”. Antes de que Bea nos contara qué había sucedido, Sebastián Gallego y Oriana Marzoli han querido leer el contenido del sobre rojo en el que se encontraba el nombre de la conquistadora con la que Marc Kitus quería tener su última cita especial.

Con el misterio resuelto, el presentador ha cambiado la escaleta del programa por completo y ha querido que Bea nos contara qué pensaba que le había llegado a Marc sobre ella. La conquistadora ha sido muy sincera y nos ha desvelado que el soltero y ella habían estado hablándose por redes sociales y han saltado todas las alarmas. No te lo puedes perder, dale al PLAY.

Marc Kitus tiene una confidencia sobre Marta a dos días de la final

Marta se ha sentado a su lado en el sofá de los inconquistables y ha alucinado cuando Marc Kitus le ha soltado un: “Ayer me escribió una chica y me dijo que te estabas liando con otra chica”. A Marta le ha entrado la risa: “¿Con otra chica?”, pero Marc tenía un montón de pruebas que lo demostraban.

Así fue la cita especial de Marc Kitus y Bea

Hace tan solo unos días, Bea tuvo una cita muy especial. Un cita de la que ambos salieron muy contentos y con la sensación de haber avanzado muchísimo en todos los aspectos.

Tras la cita, Bea quiso sorprender a Marc con un regalo y lo consiguió. La conquistadora dejó al soltero inconquistable sin palabras al regalarle su perfume preferido y una foto muy especial que se hicieron durante la cita.

