29 OCT 2025 - 14:00h.

Marta celebra su cumpleaños echa un mar de lágrimas en ‘El loco amor’

Marc Kitus, indignado con la actitud de Ángela: “Si no notas feeling para qué me haces una canción”

Marta terminó el anterior programa de ‘El loco amor’ llorando desconsoladamente y sin saber muy bien qué le estaba sucediendo. La conquistadora de Marc Kitus siente que se merece estar en la final del soltero inconquistable, pero no sabe si va a ser capaz de aguantar más: “Me duelen mucho las cosas”.

Marta decidió regresar al set de ‘El loco amor’ el día de su cumpleaños para saber cómo se sentía al volver a estar cerca de Marc Kitus, su soltero inconquistable en el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, y consiguió que su emoción tocara el corazón de Marc, quién se rompió al verla tan afectada.

Sin embargo, al ver a Marc jugar a la seducción con Fátima y Bea tan solo unos minutos después se volvió a derrumbar en directo.

El corazón de Sebastián Gallego se rompió junto al de Marta y tuvimos que seguir grabando… Marc Kitus no dudó en abrazar a Marta y pedirle que aguantara un poquito más: “Espera hasta la cita sin cámaras”, pero la conquistadora estaba rota, no sabía qué sentía y no se veía con fuerzas para aguantar hasta la final, algo que cree que tiene que vivir junto a Marc: “Creo que me merezco estar en la final”.

Ante tal situación, el presentador le ha ofrecido tener una cita de clarificación en directo y los jóvenes han aceptado. Marta ha querido ser sincera con Marc. Le ha dejado claro que ella no le quiere condicionar y que quiere que sea feliz, pero también ha querido que supiera que no se sentía con fuerzas de seguir sufriendo porque sus sentimientos habían aumentado y le dolía mucho verle con otras chicas. Sobre todo, ver y escuchar lo que pasó en la cita especial de Bea.

Marta ha sacado fuerzas de dónde no las tenía y se ha quedado en el set de ‘El loco amor’. Estaba viviendo un cumpleaños muy complicado y Marc Kitus ha querido que fuera un poco más feliz, y entre todos, le han cantado el cumpleaños feliz.

¿Aguantará Marta hasta la final? ¿Tendrá su esperada cita especial con Marc Kitus? No te pierdas el próximo programa de 'El loco amor' en Mediaset Infinity