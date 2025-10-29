telecinco.es 29 OCT 2025 - 14:00h.

Marc Kitus no puedes creer que haya recordado algo tan especial para él

Marta, al límite en la conquista de Marc Kitus en ‘El loco amor’: “No sé si voy a aguantar hasta la final”

Para Bea la cita íntima con Marc Kitus fue muy especial y ha querido demostrárselo a Marc Kitus, su soltero inconquistable en ‘El loco amor’, con una sorpresa. Un regalo que ha dejado a Marc en shock y que le ha tocado el corazón: “No me lo puedo creer”.

Marc Kitus y Fátima, los solteros inconquistables de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, se han sometido a las preguntas y opiniones de los usuarios que comentan el programa en redes sociales y Bea, la conquistadora de Marc ha aprovechado el momento para dejar a su inconquistable sin palabras.

“Bea eres lo más sencillo que hay en el programa”, ha sido el comentario que ha recibido la conquistadora de Marc Kitus y que ha aprovechado para entregarle una sorpresa que había preparado. El soltero se ha puesto nervioso y no sabía ni cómo abrir el paquete. Bea le ha soltado un: “Me he acordado mucho de ti este finde, me lo pasé genial en la cita”, antes de que Marc descubriera el contenido del regalo se quedara en shock: “No me lo puedo creer”.

Bea había recordado algo muy especial para el soltero inconquistable y además, había escrito en catalán la frase: “Por todo lo que no queda grabado”. Dale al PLAY y descubre qué le ha regalado y cómo ha reaccionado Marta.

Bea y Marc, sobre su cita especial: "Llegamos a la segunda base"

Contra todo pronóstico y sin importarle las advertencias de Marta, su conquistadora más veterana, Marc Kitus decidió tener su primera cita especial con Bea, una cita en la que ambos aseguran que hubo mucho más que conexión física: "Hablamos de un muchas cosas y nos preguntamos cosas importantes para ambos".

Bea es la conquistadora de Marc Kitus que menos tiempo lleva en 'El loco amor', pero Marc tuvo una sensación buenísima cuando la conoció en el plató...

Y su primera cita fue una cita muy especial, en la que el soltero inconquistable sintió algo mucho más fuerte que con sus otras conquistadoras.

