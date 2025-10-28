telecinco.es 28 OCT 2025 - 14:00h.

Ángela se marcha fuera de sí de ‘El loco amor’: “A mí tú no me llamas chica”

Marc Kitus se rompe ante las lágrimas de una Marta destrozada en 'El loco amor': “No puedo más”

Tan solo unos minutos después de que Ángela abandonara el set de ‘El loco amor’, echa una furia y acusando a Marc Kitus: “No tienes pantalones, no tienes huevos…”, el soltero inconquistable salía tras ella muy enfadado: “¿Qué eso de los huevos?” para dejarle las cosas claras. Entre la conquistadora y el inconquistable ha estallado la tensión y han protagonizado una despedida explosiva.

Marc Kitus estaba indignado con la actitud de Ángela y su forma de marcharse de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, y ha salido a buscarla. Ella estaba en modo enfado y no ha servido de nada que Marc Kitus le intentara explicar que ella le gustaba, pero que no de la misma manera que le gustan Marta y Bea.

El soltero inconquistable siempre ha sido sincero con ella y ha querido saber por qué sabiendo que por ella tenía menos feeling, le había regalado una pulsera o le había escrito una canción, algo que no tenía mucho sentido. Ángela no le quería escuchar porque ya tenía su decisión tomada y le ha recalcado que ella se había entregado al 100%.

Marc Kitus estaba enfadado, ella más y en un momento dado, una palabra del soltero inconquistable ha detonado el explosivo final: “A mí tú no me llamas chica”. Un momento que es mejor que veas al completo en el vídeo, dale al PLAY.

Marc Kitus elige su segunda cita especial

Todavía “Petrificado” por el tema de “Los huevos”, Marc Kitus ha tenido que elegir su segunda cita especial y ha tenido clarísimo que esa cita era para Marta, pero ella le ha puesto una serie de condiciones.

Marta se derrumba tras la prueba de miradas

Tan solo unos minutos después de recuperar la sonrisa, Marta se ha vuelto a derrumbar en directo. No le ha gustado nada ver a Marc Kitus mirar a los ojos a Bea ni a Fátima. Estaba tan afectada que ella casi no ha sido capaz de terminar la prueba de miradas con el inconquistable y se ha quedado sin fuerzas: “No sé ni lo que quiero, estoy…”. Marc ha querido consolarla y hemos tenido que… ¡Seguir grabando!

