telecinco.es 31 OCT 2025 - 14:38h.

Marc Kitus esperaba llegar a la gran final con Marta y Bea en su bando de conquistadoras

Marta, al límite en la conquista de Marc Kitus en ‘El loco amor’: “No sé si voy a aguantar hasta la final”

Nervioso y con cara de preocupación, Marc Kitus ha entrado en el set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, con dos noticias que contar. Una buena que es que: ¡ya tiene fecha para su gran final!; y otra mala... hay confidencia de una de sus conquistadoras.

Antes de sentarse en el sofá de los inconquistables, Marc Kitus se ha llevado un buen susto de Halloween. No entendía qué hacía Álex en el set de ‘El loco amor’ y mucho menos, sentado en el suelo. No tenía ni idea de que Fátima le había dado una nueva oportunidad en modo castigo.

Ya sentado y con cara de pocos amigos, Marc Kitus ha soltado de golpe la mala noticia. Le ha llegado una información comprometida de una de sus dos finalistas, algo que puede poner en peligro su gran final, que según ha anunciado Sebastián Gallego ya tiene fecha.

No sabemos cuál es la confidencia ni si la final de Marc Kitus en ‘El loco amor’ será con una o con dos conquistadoras, pero sí, que será el próximo miércoles 5 de noviembre a las 14:00 horas. ¿Te lo va a perder?

Marta a punto de abandonar la conquista de Marc Kitus

Recordemos que acabamos el último programa con Marta rota y sin saber si iba a poder llegar a la gran final de Marc Kitus: "Creo que me lo merezco, pero no sé si puedo aguantar más".

Y con Bea, feliz tras su cita especial y entregándole a Marc un detalle que le tocó de lleno en el corazón.

El programa del lunes no puede estar más emocionante, nos vemos a las 14:00 horas en Mediaset Infinity.