El periodista se ha pronunciado tras la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana

La dimisión de Carlos Mazón, en directo | Dimite como presidente de la Generalitat Valenciana: "Ya no puedo más"

Compartir







Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana este mismo lunes durante su comparecencia con un discurso institucional en el que ha señalado que ''ya no puede más'' y ha añadido que “cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona”.

El que fuera presidente de la Generalitat hasta hoy, ha pedido disculpas y se ha despedido: “Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad”.

Tras su comparecencia, el periodista Antonio Naranjo ha querido dar su opinión desde el plató de 'El programa de Ana Rosa' y ha aplaudido las palabras y la actitud de Carlos Mazón durante el discurso en el que ha acabado dimitiendo tras las críticas recibidas por su actuación durante la DANA.

''En estos tiempos en los que nada más que veo sinvergüenzas, hipócritas y cínicos que mienten con los hechos delante, que no asumen responsabilidades nunca, ver a un señor que se inmola en público, asume los errores y que además paga el precio de tener que pirarse y hace una descripción...'', comienza explicando Antonio Naranjo.

El periodista continúa: ''Es que como yo desde el mismo 29 de octubre llevo diciendo que lo importante en cualquier figura política es asumir las responsabilidades desde el minuto uno, precisamente para que se pueda hacer el análisis de lo que ha pasado, de quién ha fallado y para que no se repita. Cuando veo que una persona, la única en toda esta historia y en tantas otras, al menos tiene el último, no sé, punto de decencia de decir 'la he cagado y me voy'''.

Canal de Whatsapp de Telecinco

''Me parece que mejora, vale, lo que yo veo todos los días en personas que tienen al fiscal general del Estado, ahora servirá otro caso, la mujer, el hermano, el cuñado, en fin'', finaliza el periodista, muy contundente.