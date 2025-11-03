'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre Pedro Sánchez: ''Él está por encima de todos, de los españoles y de nuestras instituciones''

Como ya es habitual, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, Ana Rosa Quintana, en el que se ha centrado en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Muy buenos días. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Del Gobierno, no? Pues eso. Hoy va a ocurrir algo inédito en la democracia europea. El poder judicial será juzgado por el poder judicial. Un poder judicial que fue usado políticamente por el poder ejecutivo. El responsable de perseguir los delitos está acusado de cometer un delito. El fiscal del Gobierno acudirá al juicio en el Supremo sin haber presentado su dimisión. El presidente, que acusa a la justicia de hacer política, avala a un fiscal acusado de cometer un delito para hacer política. En palabras del juez instructor, la intención de Álvaro García Ortiz era ganar el relato frente a la rival política filtrando datos secretos sobre su pareja. Hoy se sienta en el banquillo una institución del Estado supuestamente corrompida por un Gobierno que construye relatos".

Ana Rosa Quintana: " Se va a permitir que el fiscal entre en el Supremo por la puerta principal vestido con toga"

La presentadora ha continuado: "Será un juicio plagado de irregularidades insólitas. Se va a permitir que el fiscal entre en el Supremo por la puerta principal vestido con toga. Será el abogado del Estado quien defienda al fiscal, y la Fiscalía no acusará. García Ortiz siempre puede desdoblar su personalidad e interrogarse a sí mismo en su condición de fiscal y de acusado. El ministro de Justicia también puede hacerse un baile con él en su nuevo Tik-Tok".

"Sánchez preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general porque la UCO no había encontrado mensajes. Normal, García Ortiz había borrado esos mensajes. Pero no nos engañemos, si el fiscal es condenado, Sánchez lo dejará caer como ha hecho con el resto. Dirá que lo conoce de manera anecdótica, como a Koldo, que tenía comportamientos inadecuados, como Ábalos, o que le engañó, como Cerdán. Al final, si resulta culpable, para Sánchez será simplemente un fiscal de usar y tirar. El presidente se pondrá sus gafas de ignorar de cerca, lo mirará con desdén y, a la pregunta ¿La Fiscalía depende del Gobierno?, Sánchez responderá: No recuerdo, no me consta”, ha finalizado Ana Rosa Quintana.