Nueva línea de investigación en el caso del asesinato de Miriam Vallejo: sus familiares piden justicia siete años después

La familia y los amigos de Miriam Vallejo han regresado al punto donde fue asesinada, casi siete años después, con un objetivo claro: reclamar justicia y rendirle homenaje. Tras la revisión del caso, han aparecido nuevos indicios que han abierto líneas de investigación inéditas en las que ya trabaja la Guardia Civil. La familia reconoce que la justicia es lenta, pero confía en que la investigación avanza por buen camino, algo que demuestra la reconstrucción realizada hace apenas cuatro meses, en la que los agentes repitieron paso a paso las últimas horas de Miriam, analizaron el terreno y los movimientos que la joven de 25 años realizó aquel 16 de enero de 2019.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Juan y María, padre y tía de Miriam Vallejo. Juan explica las nuevas líneas de investigación: “Lo único que podemos contar es que han abierto nuevas líneas de investigación, con nuevos interrogatorios a personas que no formaban parte de la primera investigación. Es una investigación más amplia, y eso nos da esperanza y fuerza para creer que se va a atrapar al asesino”.

Familia de Miriam Vallejo: "La Guardia Civil nos dice que confiemos, que tengamos fe y un poco de paciencia"

Sobre el contacto con la Guardia Civil, añade: “Nos dicen que van en buena línea, que confiemos, que tengamos fe y un poco de paciencia. Yo creo que tendremos noticias dentro de poco”.

Por su parte, María cuenta cómo han vivido estos años: “Estos últimos años han sido muy duros. La familia está destrozada, nos arrebataron a nuestra niña. Vivimos en un sinvivir, con un sufrimiento constante. Nos han partido y nos han destrozado la vida”.