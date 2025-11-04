Nuevos mensajes entre Koldo García y Ángel Víctor Torres: "Que Illa y Pedro sepan todo"

El exasesor presionó al Gobierno canario para pagar las mascarillas de Soluciones de Gestión

Un nuevo informe de la UCO señala que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo: "Estoy encima"

Un nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil revela que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, habría intervenido cuando era presidente del Gobierno de Canarias para reclamar pagos pendientes a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia.

‘El programa de Ana Rosa’. ha podido acceder a nuevos mensajes entre Koldo García y el ministro Ángel Víctor Torres. Entre los chats aparecen cuestiones relevantes sobre hasta qué punto intercedía un asesor de un ministro por una empresa para que el Gobierno de Canarias pagase las mascarillas. Koldo, sin pudor, le escribe a Antonio Olivera, número dos de Torres: "¿Puedes decirme algo del tema del pago de las mascarillas? Para ellos la situación es complicada; entienden que van a cobrar, pero no entienden por qué no se hace ninguna factura".

Koldo García: "Quiero decirte que mañana inician las actuaciones judiciales contra vuestra administración"

En otro mensaje, Koldo, totalmente desesperado, amenaza con llevar el caso a la vía judicial: "Quiero decirte que mañana inician las actuaciones judiciales contra vuestra administración, lo cual me parece más que razonable. Solo te escribo por avisar; ellos llamarán mañana para notificarlo oficialmente".

Y en unos intercambios entre Koldo y el propio Ángel Víctor Torres, el exasesor le sugiere a Torres que viaje a Madrid para gestionar una reunión con altos cargos: Koldo le propone acercarse a José Luis Ábalos, a Salvador Illa y al presidente del Gobierno. Torres responde: "Le envío un mensaje a Pedro para vernos 10 minutos los cuatro: Illa, Pedro, José Luis y yo. Y que José Luis eche una mano para tener esa reunión". Koldo contesta: "Me pegaría a José y que te lleve con Illa y Pedro para que lo sepan todo".