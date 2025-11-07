Gran Hermano 07 NOV 2025 - 00:30h.

Desirée y Rocío rompen en llanto al tener que enfrentarse a una dificilísima decisión tras ser las primeras en pisar la casa

Jorge Javier Vázquez inaugura la nueva casa de 'Gran Hermano 20' y desvela algunos de sus secretos: "Te has 'Súper-ado'"

'Gran Hermano' regresa por todo lo alto y en una nueva localización. Jorge Javier Vázquez era el encargado de inaugurar la casa que acogerá a los concursantes de esta nueva edición del programa. Las primeras en entrar eran Desirée y Rocío, dos amigas de Cádiz, quienes al poco de pisar la casa se enfrentaban a un gran dilema que el propio presentador les comunicaba:

"Lo siento, pero en la casa solo puede quedarse una de las dos", les decía Jorge Javier a las amigas que instantáneamente rompían en llanto. Pero esto no se quedaba aquí, sino que, además, esta difícil decisión la debían tomar ellas. "Yo lo sabía que no podía ser todo tan bonito", decía Rocío antes de tomar su determinación: "Esto fue idea suya y ella lo quiere desde chiquitita".

Tras un momento de llanto y drama, las amigas decidían que Rocío sería la que se quedase fuera del programa y esta abandonaba la casa de la mano del presentador, dejando atrás a una Desirée totalmente destrozada por tener que separarse de ella y no poder cumplir su gran sueño de participar juntas en 'Gran Hermano'.

Rocío se despide de Desirée y le da un consejo: "El corazón cerrado"

Una vez en plató, Rocío tenía la oportunidad de despedirse de su amiga en una breve conexión con la casa. Nada más ver a su amiga en la gran pantalla del salón, Desirée comenzaba a llorar desconsoladamente. "Por favor, no llores. Anímate, cómete algo, hazte macarrones...", decía Rocío a su amiga muy preocupada ante su mala condición.

Al ver a Desirée tan triste, Rocío la tranquilizaba y le dedicaba unas palabras de ánimo y apoyo: "Disfruta, pásalo bien, líala mucho y hazlo como tu eres, que se va a reír todo el mundo contigo". Además, antes de cortar la conexión, la joven que se había quedado fuera del programa lanzaba un importante recordatorio a su amiga: "El corazón cerrado".

El loro de Rocío le comunica una gran noticia: "Eres concursante"

Más adelante, Jorge Javier volvía a acercarse a Rocío para ver cómo se encontraba tras haber visto como su gran sueño de concursar en el reality se desvanecía cuando estaba apunto de realizarse. "¿Qué pensaría tu loro currito de todo esto?", le decía el presentador para seguidamente comunicarle: "Y si te digo que currito te esta viendo en estos momentos y tiene una opinión de todo lo que está sucediendo?"

En ese momento, el loro de Rocío aparecía en pantalla con un importantísimo mensaje para su dueña: "Eres concursante de Gran Hermano 20", unas palabras que hacían que la gaditana se quedase boquiabierta y explotase de felicidad al descubrir que, pese al gran disgusto que se había llevado, finalmente, sí que sería una de las concursantes oficiales de esta edición y que podría reunirse con su amiga en la casa.