Gran Hermano 06 NOV 2025 - 23:08h.

Conoce a los concursantes de 'Gran Hermano' que ya están confirmados

Jorge Javier Vázquez inaugura la nueva casa de 'Gran Hermano 20' y desvela algunos de sus secretos: "Te has 'Súper-ado'"

¡Ha llegado el esperadísimo estreno de 'Gran Hermano 20'! Las puertas de la nueva casa ya se han abierto para dar la bienvenida de los concursantes oficiales que darán vida a esta edición y ya puedes conocerlos:

La noche era para celebrar y las instalaciones de Mediaset se convertían en una auténtica fiesta en forma de feria. Una noria iba a marcar el futuro de una de las personas que estaban montadas: cuando dejara de dar vueltas, el que quedaba en lo más alto era el elegido para entrar en la casa.

Aroa

Aroa, asesora comercial de 22 años, era la elegida, la que rompía a llorar y daba sus primeras palabras a Nagore Robles: "Estoy muy contenta, lo sabía por mi intuición". Y le mandaba un bonito mensaje a su abuela, a su hijo y su familia. Ella se define como una persona que resalta, que no tiene punto medio, directa y que está abierta al amor.

Desirée

Desirée y Rocío, dos amigas procedentes de Jerez de la Frontera, eran las primeras en pisar la nueva casa de ‘Gran Hermano’. Impulsivas, fiesteras y con mucho sentido del humor, así se definían las gaditanas que estaban a punto de cumplir su gran sueño, entrar juntas al reality. Sin embargo, nada más encontrarse con Jorge Javier, este les presentaba un gran dilema: “Solo puede quedarse una de las dos”. Entre lloros y sollozos, por tener que separarse, las hermanas decidían que era Desirée la que se quedaba.

Rocío

Después de este drama, Rocío se marchaba con Jorge Javier al plató, desde donde se despedía de su amiga y recibía una gran noticia por parte de su loro: “Rocío eres concursante de Gran Hermano”.

Jonay

Jonay tiene 32 años, llega desde Las Palmas de Gran Canaria para concursar en el reality más esperado de la televisión. Es un gran amante de los animales y está construyendo una finca para poder vivir con sus cuatri perros y sus dos guacamayos.

En el ámbito laboral ha trabajado en la construcción, en la universidad, de peluquero y haciendo invernaderos, pero actualmente trabaja de jefe de sala en un bingo…en general se define como “un auténtico manitas”. Sobre él, es capaz de reírse de todas las desgracias que le pasan, sin embargo, asegura tener un gran carácter. Llega con ganas de dar su parte más “camaleónica” y está dispuesto a enamorarse.

Belén

Belén, concursante de 'Gran Hermano 20': de Vigo, tiene 41 años y se dedica a la moda -tiene una tienda de ropa online- y viene a 'Gran Hermano 20' con las ideas "muy claras". "Soy una persona completa", destaca. Pese a que no reniega de sus raíces gallegas, Belén vive en una tierra que también le enamoró: Cataluña.

Diego

Diego tiene 34 años, es de Madrid y lleva nueve años trabajando como militar. Apasionado de los caballos, dedica gran parte de su tiempo libre a montar y disfrutar de la naturaleza. Seguro de sí mismo, confiesa que le encanta seducir porque, como él mismo dice, “donde pongo el ojo, pongo la bala”. Además, es un gran bailarín de bachata y le gusta cuidar su imagen. Su sonrisa y su mirada son sus mejores armas de conquista. Llega a Gran Hermano con tres objetivos: “Divertirme, conocerme a mí mismo y conquistar a mis compañeros para llevarme el maletín”.

Paula

Paula ha sido confirmada como nueva concursante de 'Gran Hermano' durante el gran estreno del reality en Telecinco. Y sí, sus "plegarias han sido atendidas", como bien ha dicho Jorge Javier Vázquez. Esta joven de 27 años viene de Crevillente (Comunidad Valenciana). Se define como una chica de "profundas creencias religiosas": "Mi fe es muy importante". Y acude a la casa de 'GH' dispuesta a darlo todo y hacerse con el ansiado maletín.

Mamadou

Su nombre ya le conocíamos desde antes de que llegara el estreno del programa, Mamadou, de Granollers, Barcelona, tiene 22 años y es administrativo comercial en Renfe, aunque el sueño de su vida es ser modelo. Se define como empático y de corazón: "Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre".