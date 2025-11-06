Jorge Javier es la primera persona en pisar la nueva casa de 'Gran Hermano 20' y el anfitrión encargado de hacer un tour por la casa

El gran estreno de 'Gran Hermano 20' aterriza en Telecinco, lo que significa que la cuenta atrás llega a su fin y la ansiada espera termina con las puertas de la casa abriéndose de par en par para recibir a los nuevos concursante de la edición.

Sin embargo, hay una persona que se les ha adelantado. Nervioso, Jorge Javier Vázquez daba un paso al frente y pisaba el césped del jardín donde tantos momentos icónicos del programa han sucedido: "¡Queda inaugurada la casa de 'Gran Hermano' y voy a ser el primero en entrar!".

Tras un pequeño lapsus con el pinganillo que "da mucha suerte", según asegura el presentador, Jorge Javier Vázquez recorría cada esquina de la casa para mostrar a los espectadores cómo ha quedado este año tras cambiar de ubicación: "Me siento un privilegiado, menuda casa". ¡No te lo pierdas!

Te mostramos la nueva casa de 'Gran Hermano 20'

Atravesando el gran salón y visualizando el jacuzzi a lo lejos que "se pondrá a funcionar dentro de poco", Jorge Javier Vázquez llegaba hasta una sala convertida en gimnasio que estará abierto las 24 horas del día "para desfogar".

Desde allí se puede ver enfrente la habitación 'Tropical' que "desprende un calor que no te lo puedes ni imaginar". Siguiendo recto, el presentador se topa con un "impresionante" baño, cuya sala de al lado es el vestidor. "Cabemos 50.000 como tú y como yo. Es un auténtico palacio", comenta con el Súper.

Justo después se mueve a una de las estancias favoritas de la casa: la cocina. "Me parece impresionante con un montón de ambiente", señala. Al salir del habitáculo, el presentador se va sin pensárselo dos veces a saludar a 'Camarón': "Hace mucho tiempo que alguien no me mira así. Si me miras así, tendrán que presentarnos".

Un confesionario diferente

Como no podía ser de otra forma, Jorge Javier Vázquez hace una visita al mítico confesionario donde los nuevos concursantes se desahogarán durante su estancia en Tres Cantos. "Está muy bien pero tiene muy poca intimidad, te ven desde la otra parte de la casa. Yo le pondría unas cortinas o algo", señala.

"¿Unas cortinas? Eso es estar un poco desfasado, bro. Lo que necesitamos es esto, mira", le pide el Súper. En ese momento, se ve como el cristal se torna opaco. El presentador reacciona a esta novedad con "el primer chiste malo de la noche": "Con esto Súper te has 'Súper-ado'" .

Una casa repleta de entradas y salidas secretas

Jorge Javier Vázquez sale del confesionario para desvelar que esta nueva casa "tiene un montón de entradas y salidas secretas". Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, el presentador abre una de las puertas del baño donde se guardan los albornoces para abrir otra trasera por la que abandona el lugar: "Adiós".