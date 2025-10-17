Lorena Romera 17 OCT 2025 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' han enseñado lo mayor que está su bebé, que ha cumplido tres meses

Isa Pantoja comparte una nueva foto de su hijo en común con Asraf Beno y desvela a quién se parece

Compartir







Isa Pantoja ha celebrado los tres meses de su hijo en común con Asraf Beno. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido un tierno vídeo en el que muestra lo mucho que ha crecido su bebé, que les ha cambiado radicalmente la vida. Aunque al principio no fue nada fácil para la hija de Isabel Pantoja, que atravesó una severa depresión postparto, ahora mismo se encuentra en uno de los momentos más dulces.

A través de su perfil de Instagram, la joven de 29 años hace partícipes a sus seguidores de todo lo que le va ocurriendo. Por eso, cuando se encontraba en sus horas más bajas, sumida en una tristeza que no era capaz de descifrar, y que respondía a esta depresión postparto, también se expresaba públicamente. Su intención era visibilizar este proceso para el que, reconoce, no le habían preparado.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja se atreve con un nuevo reto profesional dos meses después de dar a luz

Aunque no fue fácil, poco a poco fue saliendo y recobrando ese brillo hasta que, por fin, pudo disfrutar de la maternidad y de la crianza de su bebé. Ahora, el pequeño Cairo cumple tres meses y lo hace rodeado de amor, que ha sido lo que le ha regalado a sus padres. "Tres meses de amor", escribe la exconcursante de 'Supervivientes' junto a un vídeo en el que vemos al pequeño en brazos de su papá, que se derrite al verle balbucear y dar pataditas.

PUEDE INTERESARTE En Cancún y sin invitados: así fue la boda secreta de Alejandro Albalá e Isa Pantoja

Canal de Whatsapp de Telecinco

"¡Uh! Gua... gua", le dice una y otra vez Asraf Beno en un intento de estimular a la criatura. Algo que han demostrado que se les da a las mil maravillas. Y es que, hace algunas semanas, el también concursante de 'Supervivientes', y de 'GH VIP' y 'GH DÚO', enseñaba lo último que había aprendido su hijo: dar golpecitos a un sonajero con mucha "destreza". Tanta, que él solo hacía que se moviese.

Lo cierto es que ahora la pareja está en ese momento en el que cada detalle de su hijo se convierte para ellos en lo más especial que hayan visto nunca. Porque, aunque para Asraf Beno todo es nuevo, pues es su primera paternidad, para Isa Pantoja es como si lo fuese, pues la de Alberto Isla se le hace ya muy lejana y esta experiencia la está viviendo desde otro punto totalmente diferente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Eso sí, aunque ella ya es mamá experimentada, hay cosas para las que sigue necesitando consejos y recurre a los 'truquitos' de sus seguidores. "Compro chupetes monísimos y Cairo no utiliza ni uno. Se calma solito", cuenta a través de Instagram, donde ha enseñado lo mucho que ha crecido su bebé.