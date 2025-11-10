Isaac dejó de ver a su padre cuando tenía 14 años: ahora, con 30, se ha reencontrado con él gracias a 'El diario de Jorge'

Las sensaciones de Isaac al ver a su padre tras 16 años sin tener contacto de él han sido buenas. Su distanciamiento con su progenitor ha estado marcado por las adicciones, las discusiones y muchos años de interrogantes sin respuesta. El invitado de 'El diario de Jorge' asegura que no ve a su padre desde los 14 años. "Mi madre tiene los datos de él pero no me los quiere dar", explica.

Las primeras sensaciones de Isaac al ver a su padre 16 años después

Ahora, Isaac es padre de una pequeña y cree que está en el mejor momento de su vida para dar el paso. Por fin ha cumplido su objetivo gracias al programa, que se ha puesto en contacto con su padre. Uno y otro se han visto durante unos minutos en una salita localizada a las afueras del plató de Mediaset. "He sentido el acercamiento de un padre y me he quedado más tranquilo", comparte.

Isaac asegura que "físicamente" lo ha visto "muy bien". Su novia Carla presenciaba en directo la reacción del hombre tras reencontrarse con su padre. "Lo veo muy alegre", le decía. En todos estos años, Isaac ha estado preguntándose por qué huyó su padre de su familia. "La última vez que nos vimos fue en un accidente", confiesa.

Pero el invitado tiene todavía buenos "recuerdos" de su padre, pese a que reconoce su vínculo con las "adicciones". "Recuerdo que íbamos al fútbol, que me llevaba. Me cogía la mano y me daba un besito en la mano", relata.

Uno de sus mayores interrogantes era saber qué había sido de él a lo largo de estos 16 años. Isaac ha podido saberlo de primera mano en el programa de Telecinco. "Le he preguntado que cómo le ha ido. Me ha dicho que trabajando, que se ha intentado poner en contacto con nosotros y que no ha habido suerte", explica.