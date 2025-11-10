Miguel Salazar Madrid, 10 NOV 2025 - 20:19h.

José Luis no tiene ningún parentesco directo Rafael El Botines: Roque, su hijo biológico, sí

La última y definitiva prueba de ADN para comprobar si José Luis es hijo de Rafael El Botines generará un cisma: "Uno de los dos pierde"

La ciencia ha demostrado ya que Rafael El Botines no es el padre de José Luis, quien pensaba que era su hijo como ha compartido en varias ocasiones en 'El diario de Jorge'. Su teoría ha sufrido un revés este lunes cuando hemos conocido en directo el resultado del test de ADN al que se había sometido Roque, el hijo biológico de El Botines.

Se pretendía buscar si existía algún tipo de relación entre este último y José Luis y, para ello, el objetivo era demostrar su verdaderamente Roque es hijo o no de El Botines. En caso negativo, se podía encontrar alguna manera de que José Luis y el que dice que es su padre tuviesen algún gen, pero si era positivo esta posibilidad quedaba totalmente descartada. Así ha sido, ya que el test de ADN ha dado positivo.

Roque, a José Luis tras el test de ADN: "Nos vamos a llevar bien"

Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio de Telecinco, lo anunciaba en directo. "El ADN demuestra que su padre no es El Botines", decía. "No estás emparentado con él, como ya demostró la primera prueba de ADN", le lanzaba al protagonista de la historia, que aún no ha descubierto quién es su padre biológico.

Tras muchos programas y serias conexiones, podía haber existido un cisma entre Roque y José Luis por la posesión de la verdad. Pero no ha sucedido así. "Nos vamos a llevar bien, no hay ningún problema", señalaba el primgero. No define su unión como la de "un hermano", pero sí cercana. "Va a ser la misma amistad que teníamos hasta ahora", comparte.

Roque también ha afirmado que "no tenía duda" de que él es hijo de Rafael El Botines. Sin embargo, se quiso someter al test para que José Luis tuviese alguna mínima oportunidad de que su teoría fuese cierta.