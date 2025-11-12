telecinco.es 12 NOV 2025 - 14:10h.

Marta se queda en shock con el inesperado regreso: "Me quedo calva y tiesa"

Marc Kitus y Marta revelan qué ocurrió realmente en su cita íntima: "Hubo más que besos"

Todo el plató de ‘El loco amor’ se ha quedado en auténtico shock cuando una conquistadora mítica ha entrado en escena para pretender a Marc Kitus. Ha sido pisar el plató y las caras de todos han cambiado por completo, ya que se trataba de alguien a quien todos conocían muy bien.

“La sorpresa va a ser cuando la gente vea a la nueva conquistadora”, empezaba diciendo Sebastián Gallego, antes de anunciar la entrada de la candidata en plató. Ha sido pronunciar esas palabras y la joven ha hecho su aparición estelar, dejando a todo el mundo boquiabierto.

La reacción de Oriana Marzoli ha sido de auténtica sorpresa y las caras de las demás aspirantes, un auténtico poema: “¿Es una maldita broma esto?”, declaraba Bea, al verla. “Estoy esperando a que me digáis que hay una cámara oculta”, añadía la joven.

“Me he quedado calva y tiesa”, declaraba Marta, que hacía tan solo unos minutos que se había enfrentado a ‘la máquina de la sinceridad’ de ‘El loco amor’ para aclarar si había tenido una noche de amor con una de sus amigas.

Marc Kitus ha declarado que era una chica a la que había pedido él porque habían mantenido conversaciones fuera del programa: “Hablábamos todos los días por teléfono”, declaraba el inconquistable.

Fátima se enfrenta a la nueva candidata de Marc Kitus

La que también se ha quedado en shock al ver a la nueva candidata ha sido Fátima, inconquistable del programa, que se ha quedado a cuadros con la entrada de una mujer a la que conocía muy, pero que muy bien.

“Te has marcado un papelón”, le ha dicho Fátima a su nueva compañera nada más verla. Unas palabras que han iniciado un tenso enfrentamiento entre ellas en el que han saltado las chispas. Recuerda que si quieres disfrutar de todos los programas de 'El loco amor', puedes hacerlo AQUÍ.