Oriana Marzoli se atreve a jugar al ‘Yo nunca’ en ‘El loco amor’

31 OCT 2025 - 14:00h.

Fátima descubre que todos sus conquistadores han querido participar en ‘La isla de las tentaciones’ antes que en ‘El loco amor’

El terrorífico castigo de Fátima a Álex en ‘El loco amor’: “Te vas a sentar, pero…”

Con el bando de conquistador de Fátima revolucionados con el regreso a modo de castigo de Álex, Sebastián Gallego, el presentador de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, le ha propuesto a Fátima jugar al ‘Yo nunca’ con sus conquistadores, él y Oriana Marzoli.

Consciente de que este juego entre jóvenes y en películas de serie B suele tener unos resultados catastróficos, el presentador ha llenado unos vasos con zumo de melocotón y ha pedido a Fátima que lanzar la primera pregunta: “¿Alguna vez habéis tenido sexo con alguien de vuestro mismo género?”.

“¿Habéis hecho un trío?”, ha sido la siguiente pregunta y quizás la más polémica del juego. Álex ha sido el único que ha reconocido haber hecho un trío, pero sin tocar a su amigo. Sebastián Gallego ha querido saber cómo era eso y Oriana Marzoli le ha contado que uno de sus ex le había contado que se chocaban la mano tipo “Gymbro” durante la trama para adultos. En el plató han dudado de que Reche nunca hubiera hecho un trío y ha pedido que trajeran un polígrafo y hasta a la mítica Conchita.

Oriana Marzoli también ha participado en el juego y ha querido lanzar una pregunta ante la que todos los presentes han tenido que beberse el chupito de zumo de golpe: “¿Quién ha tenido relaciones sexuales con más de una persona la misma noche?”. Dale al PLAY y descubre cómo ha sido el momento en el vídeo principal.

Todos los conquistadores de Fátima han querido ir a ‘La isla de las tentaciones’

Una vez más, su participación en el casting de ‘La isla de las tentaciones’ ha servido para poner en duda las intenciones de Álex en ‘El loco amor’, pero en esta ocasión a Reche no le ha salido bien la jugada y ha tenido que reconocer que él también quiso ser uno de los tentadores del programa. Una sorpresa que ha sido mayor cuando Luis ha explicado que él no quiso ir de tentador, pero sí con su expareja y que llegaron a estar en reserva. Descubre la cara de Fátima al conocer los deseos de televisión de sus conquistadores.

Álex regresa a 'El loco amor', pero está castigado

En el programa anterior vimos a Álex regresar al set de ‘El loco amor’ para pedir perdón a Fátima y recordarle que todo lo que sentía por ella era cierto. La soltera inconquistable ha tenido muchas dudas, pero al final le ha sentado con condiciones.