"Montoya, por favor", nominado como vídeo del año en los Premios TikTok: ¡Ya puedes votar por él!

Ya puedes votar DESDE AQUÍ por "Montoya, por favor" hasta el próximo 24 de noviembre

Los nominados representan 12 categorías distintas que muestran la diversidad de la comunidad de TikTok en España

¡Ya se ha anunciado la llegada de los Premios TikTok 2025! Por quinto año consecutivo la plataforma rinde homenaje en España a los creadores de contenido y a las figuras públicas que durante este 2025 han destacado por compartir material de calidad en la aplicación.

Estos premios, centrados únicamente en la comunidad española de TikTok, valoran la creatividad, la diversidad y la autenticidad que caracteriza a los usuarios de la plataforma. Y es que serán los más de 23 millones de usuarios de TikTok España quienes podrán votar por sus opciones favoritas hasta el próximo 24 de noviembre.

"Montoya, por favor", nominado a Mejor vídeo del año

Desde Mediaset España queremos animarte a que participes en la votación porque uno de los nominados en la categoría "Mejor vídeo del año" no es otro que nuestro queridísimo José Carlos Montoya. El vídeo viral que protagonizaron el de Utrera y Sandra Barneda (y que dio la vuelta al mundo) es uno de los candidatos a convertirse en el mejor clip de 2025.

No pierdas la oportunidad de convertir el viral "Montoya, por favor" en el mejor vídeo del año y vota por la candidatura de @telecincoes en ESTE LINK (haz scroll y encontrarás a nuestro sevillano favorito).

Puedes acceder también a la votación desde el buscador de la app introduciendo el hashtag #PremiosTikTok. Los premiados se darán a conocer el 3 de diciembre en una gala patrocinada por Burger King, Revel, Fever, ING, Meliá y OMODA & JAECOO.

Conoce las 12 categorías de Los Premios TikTok 2025: