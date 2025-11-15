Los jurados de 'Bailando con las estrellas' discuten por sus contrarias opiniones sobre la concursante Blanca Romero

Nueva eliminada tras el intercambio de bailarines de Blanca Romero y Sara Escudero (con pique entre jueces incluido)

La salvación de Blanca Romero contra Sara Escudero en la gala anterior ha sido muy cuestionada. Y es que era Julia Gómez Cora la encargada de desempatar y con su voto expulsaba a la cómica. Una decisión con la que no han estado de acuerdo varios de los concursante y algunos de los miembros del jurado como Gorka Márquez. Al retomar este tema durante la noche de hoy, surgía un tenso encontronazo entre los jurados de 'Bailando con las estrellas'.

Era Blanca Romero la primera que tomaba la palabra para comentar cómo se encontraba tras su salvación y como enfrentaba la noche de hoy, después de haber vuelto a salir nominada: "Me siento bien y tranquila. Estoy feliz de haber continuado y haber conocido a Sara, que es maravillosa y me da muchos ánimos por redes. Tengo la conciencia tranquila", explicaba la concursante.

En ese momento, Jesús Vázquez señalaba que Gorka continuaba "picado" con Julia por su decisión de salvar a Blanca Romero, y volvía a recalcar su disconformidad con la elección de su compañera: "A mi lo que me chocó fue la contradicción de lo que dijo al principio y cómo luego cambió y decidió algo contrario a lo que había opinado antes. Para mi eso perdió la credibilidad y nos dejo a nosotros expuestos como jurados", señalaba el jurado.

Julia Pérez Cora, muy dolida, por las palabras de Gorka Márquez

Tras escuchar las palabras de su compañero y cómo este le decía que por su culpa estaban perdiendo la credibilidad como jurados, Julia Pérez Cora respondía muy decepcionada: "Me duele que hables de pérdida de credibilidad, sobre todo, viniendo de ti. Si evaluamos todas las galas, Blanca siempre tuvo más puntos que Sara. Y yo sé lo explique: "si tengo que juzgar por la actuación de hoy seguramente no te elegiría"'".

Ante esta declaración, Gorka le echaba en cara a Julia Pérez Cora que hubiese incumplido el reglamento del programa: "El reglamento de 'Bailando con las estrellas' dice: "en base al baile de salvación, y solo ese baile, a quién eliges. Entonces elegiste a la pareja errónea"", a lo que la jurado respondía: "No leí ese reglamento será en Inglaterra, aquí no", dando por finalizada la discusión.