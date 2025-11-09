El gran zasca de Álvaro Cuenca a Julia Gómez Cora tras la valoración del quickstep de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja continúa en el concurso tras nueve semanas de competición. La sobrina de Isabel Pantoja se ha atrevido con distintas disciplinas junto a su ya inseparable Álvaro Cuenca, además de protagonizar algún que otro rifirrafe con los miembros del jurado y también con algunos de sus compañeros.

Para Anabel, que se toma muy en serio lo de entretener al público cada semana, el show es lo más importante y así lo demuestra gala tras gala. La sevillana ha agradecido el apoyo del público entrenando muy duro en esta nueva semana de ensayos.

Para esta novena gala, la influencer ha preparado junto a su maestro de baile un quickstep: 'Diamons are a girl's best friend', de la sensual Marilyn Monroe. Una actuación que, en general, no ha convencido a los jurados. Especialmente a Julia Gómez Cora, que comentaba lo siguiente sobre el baile de Anabel Pantoja y su maestro de baile:

"Nos haces reír y eso vale mucho, sin embargo, tengo que hablar del baile y no me ha convencido. Te encontré muy rígida, el tronco muy duro. No he encontrado ni la energía ni la avidez que este quickstep necesita", le decía la jurado a una Anabel que no tardaba en responder, muy indignada, porque siempre destacasen de sus actuaciones que son muy graciosas.

Anabel Pantoja tras la valoración del jurado: "No soy humorista"

Ante la valoración de Julia Gómez Cora, Anabel Pantoja pedía la palabra y se dirigía a ella: "Escucho y acato todo, pero me gustaría decirte una cosa con todo el respeto", comenzaba diciendo la sobrina de Isabel Pantoja para seguidamente añadir: "No vengo solo a hacer reír. Vengo a entretener y a bailar lo que este dentro de mi nivel. Me gustaría también que me valoraras y me dijeras te me he esforzado aunque no haya llegado al nivel. Porque es un poco repetitivo lo de que "me diviertes". No soy humorista", sentenciaba la concursante.

La jurado respondía a sus palabras y se explicaba: "No escuchaste lo que dije. Creo que es muy bueno entretener. La gente en su casa busca entretenerse y tu nos has entretenido". No obstante, Julia no se quedaba aquí y muy molesta cargaba contra Álvaro Cuenca, el maestro de baile de Anabel Pantoja: "Me estoy cansando, sobre todo, de ti, Álvaro, de que nos estas diciendo de qué podemos hablar y de que no tenemos que hablar".

El zasca de Álvaro Cuenca a Julia Gómez Cora

Tras escuchar a la jurado, Álvaro Cuenca no tardaba en responder, lanzándole un gran zasca que dejaba a todo el público y el resto de concursantes sin palabras: "Una persona que ha dejado escapar a Sara y ha metido a Blanca... para mi el criterio es nulo". Una declaración a la que Julia Gómez Cora se negaba a responder, mientras que Pelayo comentaba que "este enfrentamiento solo le perjudicaría a Anabel Pantoja".